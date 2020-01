ATV-Frage der Woche: 53% der ÖsterreicherInnen geben den Grünen gute Noten für Koalitionsverhandlungen

"ATV Aktuell: Die Woche", diesen Sonntag um 22.20 Uhr bei ATV // MORGEN: Werner Kogler bei "ATV Aktuell" mit Jenny Laimer um 19.20 Uhr

Wien (OTS) - Dieses Wochenende steht die neue Koalition von Türkis-Grün im Fokus. Morgen Samstag begrüßt Moderatorin Jenny Laimer um 19.20 Uhr den neuen Vizekanzler Werner Kogler im ATV Aktuell-Studio zum Talk.

Am Sonntag um 22.20 Uhr bespricht das Polit-Trio Meinrad Knapp, Thomas Hofer und Peter Hajek bei "ATV Aktuell: Die Woche" die Koalitionsverhandlungen von Türkis-Grün. Nach der Präsentation des Regierungsprogramms hat Peter Hajek in einer aktuellen Umfrage erhoben, ob sich die ÖsterreicherInnen der Aussage anschließen, dass sich die Grünen bei den Koalitionsverhandlungen über den Tisch ziehen haben lassen.Von 806 Befragten stimmen 9 Prozent der Aussage sehr zu, 18 Prozent eher zu, 29 Prozent weniger zu und 24 Prozent gar nicht zu.



Peter Hajeks Fazit zum Ergebnis unter den WählerInnen lautet: "Die Grünen bekommen ein gar nicht so schlechtes Zeugnis für ihre Koalitionsverhandlungen. Nur ein Viertel der Befragten meint, die Grünen wären über den Tisch gezogen worden. Zwei Detailergebnisse sind auffallend: Die FPÖ-Wähler sind gespalten, 44 Prozent stimmen der Aussage zu, aber 42 Prozent sind gegenteiliger Meinung. Nahezu die Hälfte der Grün-Wähler (47%) stimmen der Aussage, man wäre über den Tisch gezogen, „weniger zu“ – das heißt übersetzt: da und dort hat man sicher Federn gelassen.“

Weitere Themen in der Sendung: Die erste Arbeitswoche der neuen Koalition, die Rolle von ÖVP-Neo-Finanzminister Gernot Blümel und der Umbau in der Chefetage der FPÖ. Am Ende der Sendung werden wieder Top und Flop der politischen Woche gekürt.



