TERMINVORSCHAU der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich

Samstag, 11. Jänner 2020

- Abu Dhabi: Energiekommissarin Simson bei Jahresversammlung der Internationalen Organisation für erneuerbare Energien





Sonntag, 12. Jänner 2020

- Brüssel: Kommissionspräsidentin von der Leyen trifft Bundeskanzler Kurz

Pressekonferenz um 12.00 Uhr live auf EBS





Montag, 13. Jänner 2020

- Wien: Kick-off Veranstaltung: Democracy Is (No!) Fiction - Developing Concepts and Strategies for an Inclusive and Participatory Europe

Beginn: 09.00 Uhr (Einlass 08.30 Uhr)

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Mehr Info

- Luxemburg: Feierliche Verpflichtung des Kommissarskollegiums vor dem Gerichtshof der Europäischen Union

- Luxemburg: Kommissionspräsidentin von der Leyen trifft Luxemburgs Großherzog Henri und Ministerpräsident Xavier Bettel

- Luxemburg: Kommissionspräsidentin von der Leyen und Kommissarskollegium bei Arbeitsessen mit EuGH-Präsident Koen Lenaerts

- Wien: Haushaltskommissar Hahn trifft Außenminister Alexander Schallenberg





Dienstag, 14. Jänner 2020

- Brüssel: Sitzung des Kommissarskollegiums

- Straßburg: Kommissionspräsidentin von der Leyen spricht im EU-Parlament zum Beginn des kroatischen EU-Ratsvorsitzes

- Wien: Europa: DIALOG mit Andreas Pfeifer, ORF-Ressortleiter Ausland

Beginn: 18.00 Uhr (Einlass 17.30 Uhr)

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Mehr Info





Mittwoch, 15. Jänner 2020

- Dublin: Kommissionspräsidentin von der Leyen trifft Irlands Taoiseach (Premierminister) Leo Varadkar





Donnerstag, 16. Jänner 2020

- Berlin: Landwirtschaftskommissar Wojciechowski und Gesundheitskommissarin Kyriakides nehmen an der „Internationalen Grünen Woche Berlin“ teil

- Tirana: Erweiterungskommissar Várhelyi trifft den albanischen Präsidenten Ilir Meta und Ministerpräsident Edi Rama

- Brüssel: Energiekommissarin Simson empfängt Stephan Kamphues, Präsident des Europäischen Verbands der Gasfernleitungsnetzbetreiber (ENTSOG)





Freitag, 17. Jänner 2020

- Brüssel: Vizepräsident Šefčovič empfängt Markus Beyrer, Generaldirektor von Business Europe





Sonntag, 19. Jänner 2020

- München: Kommissionspräsidentin von der Leyen hält Grundsatzrede auf der Konferenz „Digital Life Design“ (DLD)





