ORF-Serienmontag: Staffelstart für „Atlanta Medical“ mit Matt Czuchry und Emily VanCamp – ab 13. Jänner

Außerdem: „Young Sheldon“ startet in die dritte Staffel in ORF 1

Wien (OTS) - Staffelstart für gleich zwei US-Serienhits! Spannend dramatisch und emotional wird es wieder, wenn am Serienmontag, dem 13. Jänner 2020, um 21.55 Uhr in ORF 1 die zweite Staffel von „Atlanta Medical“ startet. Der starbesetzte Serienimport mit „Gilmore Girls“-Beau Matt Czuchry und Emily VanCamp („Revenge“) gibt einen neuen Blick auf die Dramen, die sich täglich in US-Krankenhäusern abspielen. In der Auftaktfolge bekommt es das Team des Chastain Park Memorial Hospitals mit einem „Stromausfall“ zu tun. Bereits um 17.15 Uhr kehrt „Young Sheldon“ mit der dritten Staffel in den ORF-1-Nachtmittag zurück. Zum Auftakt steht mit „Schneekugeln und Geldregen“ sowie „Die Besenkammer und das Teufelsspiel“ eine Doppelfolge des „The Big Bang Theory“-Spin-offs auf dem Programm, weitere neue Folgen gibt es immer montags um 17.35 Uhr.

Mehr zu den Inhalten der Auftaktfolgen:

„Young Sheldon: Schneekugeln und Geldregen“ um 17.15 Uhr

Nach einem Nervenzusammenbruch von Sheldons Mentor Dr. Sturges hat Mary Angst, Sheldon könnte ein ähnliches Schicksal erleiden. Ihre Sorge nimmt zu, als sich Sheldon von jeglichen äußeren Reizen abschirmt, um ein wissenschaftliches Phänomen zu beobachten. Unterdessen will Georgie seinem Vater beweisen, dass er echtes Verkaufstalent besitzt. Mit dem Verkauf von Schneekugeln plant er, sich eine goldene Nase zu verdienen. Dazu ist allerdings Startkapital vonnöten.

Mit Iain Armitage (Sheldon Cooper), Zoe Perry (Mary Cooper), Raegan Revord (Missy Cooper), Lance Barber (George Cooper Sr.), Montana Jordan (George Cooper Jr.), Annie Potts (Constance „Meemaw“ Tucker) u. a.

„Atlanta Medical: Stromausfall“ um 21.55 Uhr

Durch einen Sturm kommt es im Chastain Memorial Hospital zu einem Stromausfall. Nun muss das Personal die Patienten ohne Hilfe von moderner Technik versorgen. Weiters ordnet Dr. Bell einen Aufnahmestopp von neuen Patientinnen und Patienten an. Als jedoch ein Kind in die Notaufnahme eingeliefert wird, setzen sich Conrad und Devon darüber hinweg. Unterdessen müssen Mina und AJ ohne Strom die Herzoperation an einem Frühgeborenen zu Ende bringen.

Mit Matt Czuchry (Dr. Conrad Hawkins), Emily VanCamp (Nicolette Nevin), Manish Dayal (Dr. Devon Pravesh), Bruce Greenwood (Dr. Randolph Bell), Shaunette Renée Wilson (Dr. Mina Okafor), Malcolm-Jamal Warner (Dr. AJ Austin) u.a.

