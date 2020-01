„profil online“: Hoscher gewinnt Kampfabstimmung im Rapid-Kuratorium

„profil online“: Rapid-Präsident Bruckner scheitert mit Ablöseversuch

Wien (OTS) - Wie „profil online“ berichtet, bleibt der frühere Casinos-Austria-Vorstand Dietmar Hoscher weiterhin Vorsitzender des Kuratoriums des SK Rapid Wien. Versuche des im November gewählten Rapid-Präsidenten Martin Bruckner, Hoscher gegen dessen Willen abzulösen, sind damit gescheitert.

In einem „profil online“ vorliegenden Schreiben an die Kuratoriumsmitglieder von 3. Jänner hatte Bruckner die Abwahl des langjährigen Vorsitzenden Hoscher empfohlen. Originalzitat: „Nunmehr scheint aber die Zeit gekommen, zu der ein Wechsel im Vorsitz des Kuratoriums, im Gleichschritt zum Wechsel in der Position des Präsidenten des SK Rapid Wien, sinnvoll erscheint.“ Als neuen Vorsitzenden schlug Bruckner den Unternehmensberater und Werber Max Palla vor. Obwohl das Kuratorium seinen Vorsitzenden unabhängig wählt, ergriff Bruckner in seinem Schreiben eindeutig Partei: „Wir empfehlen daher, eure Stimme bei der Wahl für Max Palla abzugeben.“ Bei der geheimen Wahl des Kuratoriumsvorsitzenden in der Sitzung am Donnerstag erhielt der wieder kandidierende Hoscher allerdings mit 20 Stimmen die Mehrheit. Palla kam nur auf 18 Stimmen. Vier Stimmen entfielen auf den ÖBB-Manager Franz Hammerschmid.

