Erfolgstag: Österreich-Sender ATV, PULS 4 und ATV2 mit 18,9 Prozent Tagesmarktanteil | ATV stärkster TV-Sender in Prime-Time

"Teenager werden Mütter" macht ATV mit neuem Rekordwert von 15,4 Prozent (E12-49) zu stärkstem aller TV-Sender in der Prime-Time in Österreich.

Wien (OTS) - Mit dem gestrigen 9. Jänner 2020 startet Österreichs größte Privat-Sendergruppe mit einem Reichweiten-Feuerwerk ins neue Jahr. Die ProSiebenSat.1 PULS 4 Gruppe erreicht gestern 36,1 Prozent Marktanteil (E12-49), davon die drei Österreich-Sender 18,9 Prozent Marktanteil (E12-49).



ATV: Neuer Rekordwert für "Teenager werden Mütter" und "Tinderreisen"

"Teenager werden Mütter" bei ATV erreicht in der 14. Staffel mit der gestrigen Folge 15,4 Prozent Marktanteil. Ebenfalls gibt's in der jungen Zielgruppe der Männer (12-29) einen neuen Rekord mit 20,7 Prozent Marktanteil. In Spitzen sahen bis zu 233.000 ZuseherInnen zu (E12+).

Direkt danach erreicht "Tinderreisen" in der 2. Staffel ebenfalls einen neuen Bestwert mit 9,6 Prozent Marktanteil (E12-49).

ATV zählt damit gestern einen Tagesmarktanteil von 8,1 Prozent (E12-49) und 4,5 Prozent (E12+). ATV2 erreicht gestern 2,3 Prozent Tagesmarktanteil (E12-49).



PULS 4 ebenfalls stark durch den Tag

PULS 4 startet den gestrigen Tag mit 37,2 Prozent bei Österreichs erstem Frühstücksfernsehen Café Puls. Am Abend erreicht "Batman begins" 7,1 Prozent Marktanteil (E12-49).

PULS 4 erreicht gestern einen Tagesmarktanteil von 8,5 Prozent (E12-49) und 4,9 Prozent (12+).

Rückfragen & Kontakt:

cornelia.doma @ prosiebensat1puls4.com