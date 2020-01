Deutschsprachige Free-TV-Premiere für „Zwischen zwei Leben – The Mountain Between Us“ am12. Jänner in ORF 1

Top besetzt: Kate Winslet und Idris Elba in packendem Survival-Drama

Wien (OTS) - Survival-Drama mit Starbesetzung! Oscar-Preisträgerin Kate Winslet und Golden-Globe-Gewinner Idris Elba sind nach einem Flugzeugabsturz in entlegenen, verschneiten Bergen auf sich allein gestellt. Um sich zu retten, müssen sie den Abstieg ins Tal schaffen. Und so wird der gemeinsam geführte Überlebenskampf in der deutschen Free-TV-Premiere von „Zwischen zwei Leben – The Mountain Between Us“ am Sonntag, dem 12. Jänner 2020, um 20.15 Uhr in ORF 1 beide für immer verändern. Unter der Regie von Hany Abu-Assad sind neben Elba und Winslet u. a. Beau Bridges, Dermot Mulroney und Linda Sorensen zu sehen. Das Drehbuch lieferte Chris Weitz.

Mehr zum Inhalt

Am Flughafen in Idaho herrscht Chaos. Alle Flüge wurden wegen eines drohenden Schneesturms gecancelt. Alex (Kate Winslet) wird nervös, denn morgen soll die Fotojournalistin vor den Traualtar treten. Da fällt ihr Blick auf Ben (Idris Elba), der vor dem Schalter seiner Fluggesellschaft eine Szene macht. Der Starchirurg muss für eine bahnbrechende Operation so rasch wie möglich nach New York. Sie überzeugt ihn, mit ihr zusammen ein Kleinflugzeug zu chartern und sich die Kosten zu teilen. Tatsächlich finden die beiden in Walter (Beau Bridges) einen Piloten, der sich den Flug trotz Sturm zutraut. Doch hoch oben in der Luft erleidet Walter einen Schlaganfall, worauf das Flugzeug abstürzt. Ben und Alex überleben den Absturz. Ben ist fest davon überzeugt, dass man sie suchen und finden wird. Doch nach einigen Tagen begreifen sie, dass ihre Lage so gut wie aussichtslos ist. Walter hatte ihren Flug nicht angemeldet, Alex’ Bein ist gebrochen und soweit das Auge reicht ist außer Schnee und Eis nichts in Sicht. Es bleibt ihnen nichts anderes übrig, als zu Fuß den Weg zurück in die Zivilisation zu suchen.

