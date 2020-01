Marke „Österreich verbindet Welten“ stärkt internationales Ansehen des heimischen Wirtschaftsstandortes

Spiegelfeld/Semrad: Österreich als Ziel für Fachkräfte, Investitionen, Kultur und internationale Unternehmen positionieren – Moderne Markenstory entwickelt

Wien (OTS) - Österreichs Position in der Welt als attraktives Ziel für Fachkräfte, Investitionen und internationale Unternehmen verbessern und ausbauen – dazu soll die neu entwickelte Marke „Österreich verbindet Welten“ mit einem Verein beitragen, dessen Jahresschwerpunkte für 2020 bei einem Neujahrsfrühstück am heutigen Donnerstag den CEO`s der führenden Wirtschafts- und Industrieunternehmen des Landes vorgestellt wurden. „Wohlstand und hohe Lebensqualität in unserem Land werden jeden Tag durch eine Vielzahl an exzellenten Unternehmen und ihren Beschäftigten erwirtschaftet – deren Produkte und Dienstleistungen auf der ganzen Welt gefragt sind. Mit einer modernen Markenstory machen wir gemeinsam mit diesen Unternehmen die Einzigartigkeit unseres Arbeits-und Wirtschaftsstandortes Österreich und sein weltweites Ansehen international sichtbar. Wir möchten auf innovative wie kommunikative Weise einen Beitrag dazu leisten, aus Österreichs ‚Hidden Champions‘ und all den großartigen Unternehmen und ihren Beschäftigten ‚Visible Champions‘ zu machen“, erklärte die Initiatorin und Vereins-Präsidentin Gabi Spiegelfeld. Dabei handle es sich um ein Projekt von österreichischen Unternehmen für die österreichische Wirtschaft. Vor allem die B&C Gruppe mit ihrem Repräsentanten Dr. Stefan Fida an der Spitze sowie weitere Unternehmen und Organisationen waren von Anbeginn starke Partner und haben diese Initiative unterstützt.

Schlüsselattribute für Wirtschaftsmarke stärken

„Österreich braucht eine klare, authentische und relevante Markenstory, die unser Land von anderen Ländern differenziert. Gemeinsam mit Unternehmen haben wir wichtige Schlüsselattribute für eine Wirtschaftsmarke, wie visionär, innovativ oder kreativ, im vergangenen Jahr entwickelt und werden diese weiter stärken“, so der Geschäftsführer des im Herbst 2019 gegründeten Vereins Rudolf Semrad. Unter anderem verwies er auf die „Best Country Studie 2018“, in der Österreich lediglich den 17. Rang belegt – deutlich hinter vergleichbaren Ländern wie Schweiz, Schweden oder den Niederlanden. Als wichtige Initiativen des Vereins für 2020 nannte er unter anderem die Sichtbarkeit der Marke zu erhöhen und die Markennutzung durch teilnehmende Unternehmen zu fördern, etwa indem die kommunikative Nutzbarkeit der gemeinsamen Marke geschärft wird.

Über den Verein „Österreich verbindet Welten“

Der Verein „Österreich verbindet Welten“ wurde im Herbst 2019 gegründet. Als branchenübergreifendes Netzwerk aus österreichischen Unternehmen, Institutionen und Personen des Wirtschaftslebens soll er die Bekanntheit und das Ansehen des Wirtschaftsstandortes Österreich im In- und Ausland fördern. Der erste Grundstein dazu wurde schon 2017 mit dem Startschuss für einen umfassenden Markenprozess gelegt. Gezielte Marketingmaßnahmen im In- und Ausland, der Austausch von Wissen und die Nutzung von Synergien sollen die Anziehungskraft Österreichs in wirtschaftlicher Hinsicht, insbesondere für Investoren, Arbeitskräfte und Ansiedlungen erhalten, stärken und fördern.

Ein Foto vom Jahresauftaktfrühstück zum honorarfreien Download finden Sie unter: https://docs.iv.at/s/wRMR4WoMfs43zpW

Bildtext : Der Vorstand des Vereins „Österreich verbindet Welten“:

Ing. Wolfgang Hesoun, Mag. Gerlinde Layr-Gizycki, Gabriela Spiegelfeld, Dr. Stefan Fida und GF Rudolf Semrad (v.l.n.r.)

Bildrechte: Christian Mikes, Leadersnet

