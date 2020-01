NEOS Wien: Endlich kommen die Grünen beim Otto-Wagner-Areal in die Gänge

Erste Fortschritte nach sechs Jahren zur Rettung des Jugendstiljuwels am Steinhof

Wien (OTS) - NEOS Wien begrüßt die Ankündigung von Planungsstadträtin Birgit Hebein, mit dem seit heute aufliegenden Planentwurf endlich die Ergebnisse des Mediationsverfahrens umsetzen zu wollen. Stefan Gara, Planungssprecher von NEOS Wien, dazu in einer ersten Stellungnahme: „Eine Umsetzung der Mediationsvereinbarung würde weitere Neubauten im Otto-Wagner-Areal unmöglich machen. Das wäre ein fundamental wichtiger Schritt zur Rettung dieses einmaligen Jugendstiljuwels.“ Es ist aber bezeichnend, dass die Grünen erst vor der Wien-Wahl aus ihrem moralischen Tiefschlaf erwachen und in der Wirklichkeit ankommen“. Ganze sechs Jahre hat die Umsetzung der Vereinbarung mit der Bürgerinitiative gebraucht. Dies zeigt in den Augen des Planungssprechers, welchen Stellenwert die Stadtregierung dem Areal beimisst. „Selbstverständlich werden wir genau prüfen, ob sich die Ergebnisse der Mediationsvereinbarung aus 2013 auch im nun aufliegenden Flächenwidmungsplan wiederfinden.“, so Gara.

Wolfgang Gerold, Klubvorsitzender von NEOS Penzing, sieht die Entwicklung ebenfalls positiv, kritisiert aber die mangelnde Information und Einbeziehung der Bürger_innen bei der Frage nach der Zukunft des OWA: „Eine neue Flächenwidmung für dieses Gebiet, das so groß ist wie der 8. Wiener Gemeindebezirk, liegt absolut im Interesse des Bezirks und ist längst überfällig. Dass sich Stadtregierung und Bezirksvorstehung nach wie vor gegen einen offenen Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern wehren, ist bedauerlich“. Eine Bürgerversammlung gem. §104c der Wiener Stadtverfassung, wie sie die Opposition im Bezirk beantragt hat, wurde nicht zugelassen. Auf unseren Druck hin wird es nun zumindest am 30. Jänner eine Informationsveranstaltung des Bezirks über die Zukunft des OWA geben. „Ein Stopp weiterer Neubauten kann nur der erste Schritt sein. Was es jetzt braucht, ist volle Transparenz bei den Verhandlungen mit der Central European University und einen offenen Dialog über ein umfassendes Nachnutzungskonzept für das Otto-Wagner-Areal“, schließt Gerold.

