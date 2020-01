Europäischer Jugendevent mit 8.000 Jugendlichen - jetzt anmelden!

Das Europäische Parlament lädt zum 4. Europäischen Jugendevent EYE am 29. und 30. Mai 2020 in Straßburg

Wien (OTS) - Der größte politische Jugendevent der EU, das „European Youth Event“ (EYE), geht in seine vierte Runde: Am 29. und 30. Mai 2020 werden über 8.000 Jugendliche zwischen 16 und 30 Jahren nach Straßburg kommen, um bei Workshops, Debatten, Simulationsspielen und vielem mehr ihre Ideen für ein besseres Europa zu entwickeln.

Das EYE 2018 war ein österreichisches Erfolgserlebnis: Über 500 Jugendliche aus Österreich konnten sich mit europäischen EntscheidungsträgerInnen und Vortragenden aus allen Bereichen austauschen und innovative Lösungen für zentrale Zukunftsfragen wie Jugendarbeitslosigkeit oder nachhaltige Entwicklung erarbeiten.

Unter dem Motto „The future is now“ können sich die TeilnehmerInnen unmittelbar in die Gestaltung der europäischen Politik einbringen: Der Endbericht des EYE wird allen Abgeordneten übermittelt und in eigenen EYE-Anhörungen in den Ausschüssen diskutiert. Die Aktivitäten konzentrieren sich auf sechs Schwerpunktthemen: Klimaschutz, Migration, Brexit, Bildung, Technologie und Gesundheit.

Ein buntes Rahmenprogramm mit Konzerten, Aufführungen und Festen macht die kulturelle Vielfalt der Europäischen Union für die Jugendlichen erlebbar und erleichtert den Austausch mit den TeilnehmerInnen aus anderen Ländern.

Die Anmeldung für interessierte Gruppen beginnt am 10. Jänner 2020 über die EYE-Website nach dem first come-first serve Prinzip. Aufgrund des regen Interesses 2018 wird eine rasche Anmeldung dringend empfohlen.

Auch VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen, an diesem Event teilzunehmen.

