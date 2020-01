„Gute Nacht Österreich“ mit Peter Klien am 9. Jänner in ORF 1

Und: Wiedersehen mit „Dorfers Donnerstalk“ in den „Nacht Classics“

Wien (OTS) - „Gute Nacht Österreich“ startet ins neue Jahr und wirft in einer neuen Ausgabe am Donnerstag, dem 9. Jänner 2020, um 21.55 Uhr in ORF 1 einen speziellen Blick auf das neue Regierungsteam und die Angelobung. Die erstmalige Regierungsbeteiligung der Grünen hat Peter Klien dazu bewogen, sein gemütliches Studio zu verlassen und sich beim Bundeskongress der Grünen am vergangenen Samstag umzusehen und ein paar Interviews zu führen. Außerdem gibt es geheime Tweets rund um die Angelobung, ein Bild der Woche mit Donald Trump und das Team um Peter Klien hat ein paar Politiker entdeckt, die im Internet ihre Weihnachtsgeschenke wieder loswerden wollten.

Zum Abschluss widmet sich Peter Klien vertiefend den Themen „Smart home“ und „Internet of Things“, also dem digitalen Haushalt, voll mit intelligenten Geräten, die untereinander kommunizieren und uns so den Alltag erleichtern. Ein bisschen Überwachung wird man dafür doch wohl in Kauf nehmen, oder?

Gleich danach, um 22.30 Uhr, steht in den „Nacht Classics“ ein Wiedersehen mit dem Kultformat „Dorfers Donnerstalk“ auf dem Programm.

