Erfolgreiche ORF-Landkrimi-Saison mit insgesamt 2,1 Millionen Zuseherinnen und Zusehern

Bis zu 848.000 bei drei neuen Filmen

Wien (OTS) - Insgesamt 2,1 Millionen bzw. 28 Prozent der österreichischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren (weitester Seherkreis, d. h. mindestens eine Minute konsekutiv genutzt) gingen in drei neuen Filmen des ORF-Erfolgsformats wieder auf Landkrimi-Mission. Diesmal führte der Streifzug – jeweils Dienstag um 20.15 Uhr in ORF 1 – von der Steiermark („Steirerkreuz“, 3. Dezember 2019) über Salzburg („Das dunkle Paradies“, 10. Dezember) nach Vorarlberg („Das letzte Problem“, 7. Jänner 2020). Durchschnittlich erreichten die drei neuen Filme 762.000 Zuseher/innen und einen Marktanteil von 24 Prozent. Den Spitzenwert erzielte Wolfgang Murnbergers Auftakt-Krimi „Steirerkreuz“ (3. Dezember, 20.15 Uhr, ORF 1) mit bis zu 848.000 und durchschnittlich 808.000 Zuseherinnen und Zusehern bei einem Marktanteil von 27 Prozent. Mit 24 (12–49) bzw. 20 (12–29) Prozent waren Hary Prinz und Miriam Stein auch beim jüngeren Publikum beliebt. Bis zu 822.000 und durchschnittlich 788.000 Zuseher/innen folgten Karl Markovics und Stefan Pohl gestern, am 7. Jänner 2020, bei ihren Ermittlungen um „Das letzte Problem“. Der Marktanteil bei dieser Finalfolge beträgt 24 Prozent.

„Das letzte Problem“ ist eine Produktion der Superfilm im Auftrag von ORF und ARTE, gefördert vom Land Vorarlberg, und nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand (jeweils zwischen 20.00 und 6.00 Uhr) abrufbar.

ORF-Programmdirektorin Mag. Kathrin Zechner: „Die Vermessung des Landes in einer weiteren Runde zeigt: Durch die Besten der Besten erzählte vielfältige Geschichten mit regionaler Sprach-Färbung, mit österreichischen kulturellen Konnotationen, ziehen unsere Seherinnen und Seher in ihren Bann. Die Landkrimis sind nicht nur Gesicht und Stimme Österreichs, sondern auch verlässliche Leuchttürme – und stechen im Meer der vergleichbaren Crime-Angebote heraus. Danke allen Kreativen vor und hinter der Kamera, die in bereicherndem Ping-Pong mit der Redaktion wahre Juwele zaubern!“

Fortsetzung folgt …

Bereits im Kasten und voraussichtlich 2020 on air sind „Steirerwut“, „Das Mädchen aus dem Bergsee“ (Tirol) und „Waidmannsdank“ (Kärnten).

