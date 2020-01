Fat Cat Day: Bis heute haben Top-Manager so viel Gehalt erhalten, wie ihre Angestellten im Jahr!

SJ-Herr: „Der Spitzensteuersatz muss erhöht werden, statt gesenkt!“

Wien (OTS) - Am heutigen „Tag der fetten Katze“, dem „Fat Cat Day“, haben österreichische Top-Manager so viel Gehalt bekommen, wie ein durchschnittlicher Angestellter im ganzen Jahr. Die Berechnung geht von Vollzeit-Anstellungen beim österreichischen Durchschnitts-Jahresmedianeinkommen von rund 32.000€ aus. Dafür mussten TOP-Manager heuer durchschnittlich nur vier Tage lang arbeiten, im Vorjahr waren es noch sechs. Der Fat Cat Day ist daher heuer früher als noch vor einem Jahr, Manager Gehälter sind also erneut gestiegen. „In nicht einmal einer Woche verdient ein Manager so viel wie ein normaler Angestellter. Diese riesige Lohnschere ist zutiefst ungerecht und verschärft die soziale Ungleichheit in Österreich“, sagt Julia Herr, die Vorsitzende der Sozialistischen Jugend. „Gleichzeitig lässt die schwarz-grüne Bundesregierung mit heuer den erhöhten Spitzensteuersatz für EinkommensmillionärInnen von 55 Prozent auslaufen , der bei der letzten Steuerreform beschlossen wurde. Die Manager können sich also über noch mehr Geld freuen“, so Herr fassungslos.



„Währenddessen sind in Österreich 1,2 Millionen Menschen armutsgefährdet. Wir können es uns nicht leisten, dass Manager 52 mal so viel bekommen wie ihre MitarbeiterInnen. Anstatt den Spitzensteuersatz zu senken, müssen wir ihn auf 70 Prozent erhöhen, damit diese Einkommensmillionäre ihren gerechten Teil zur Finanzierung der geplanten Klimaschutz-Maßnahmen beitragen. Was es außerdem braucht sind ein Mindestlohn von 1700 Euro brutto und progressive Vermögenssteuern für MillionärInnen! Nachdem sich die Regierung ja selbst noch nicht sicher scheint, wie sämtliche Regierungsvorhaben finanziert werden sollen, zeigen wir einige Beispiele auf", so Herr.

