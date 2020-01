Alsergrund: Bezirksvorsteherin Ahmad beim Kunstobjekt "Glasarche"

Wien (OTS/RK) - Heute, Mittwoch, hat Alsergrund-Bezirksvorsteherin Saya Ahmad das Kunstprojekt „Glasarche“ offiziell im Sigmund-Freud-Park willkommen geheißen. Die Glasarche ist eine künstlerische Installation, die auf die Zerbrechlichkeit der Natur und die Verantwortung des Menschen für den Naturschutz aufmerksam machen möchte. „Die Fragilität der Natur und auch die des Menschen verbindet sich in der Glasarche. Der Klimanotstand, der sich derzeit in Australien auf besonders katastrophale Weise zeigt, bürdet uns allen die Verantwortung auf, gegen die rapide wachsende Klimakrise anzukämpfen“, sagte Ahmad. „Vor allem die Politik – auf welcher Ebene auch immer – muss Wege gegen die Auswüchse der immer rasanter werdenden Klimaänderung finden. Ein Baustein in diesem Kampf ist es, dass wir im vergangenen Sommer im 9. Bezirk den Klimanotstand ausgerufen haben“, verwies die Bezirksvorsteherin damit auf zahlreiche klimarelevante Maßnahmen wie Fahrradstraßen oder Baumpflanzungen am Alsergrund.

Das Kunstprojekt Glasarche besteht aus einer fünf Meter langen Hand aus Eichenholz, die eine Arche aus grünem Glas hält. Die deutschen Glaskünstler Ronald Fischer, Stefan Stangl, Jo Joachimsthaler und Alexander Wallner erweckten die Arche Glasschicht für Glasschicht zum Leben. Die Hand, die die Arche hält, wurde von den Holzkünstlern Christian Schmidt und Sergiy Dyschlevyy gefertigt. Seit 2016 reist die Glasarche nach einer Idee von Projektinitiator Rainer Helms durch Deutschland und wurde bereits an mehr als 20 Standorten aufgebaut. Die erste Station außerhalb Deutschlands befand sich in Katowice (Polen) bei der UN-Klimakonferenz vor einem Jahr, seit Ende November 2019 ist die Glasarche nun erstmals in einer europäischen Hauptstadt zu sehen. Die Glasarche wird noch bis zum 10. März 2020 vor der Votivkirche im Sigmund-Freud-Park stehen und anschließend zu ihrer nächsten Station nach München übersiedeln.

Weitere Informationen erteilt das Büro der Bezirksvorstehung für den 9. Bezirk, Tel. 01/4000-09111 bzw. E-Mail post @ bv09.wien.gv.at. Außerdem www.glasarche-3.de (Schluss) nic

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Stadtredaktion, Diensthabende/r Redakteur/in

01 4000-81081

dr @ ma53.wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse