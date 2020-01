Muchitsch: „Schwerer Anschlag von Schwarz-Grün auf Menschen, die 45 Jahre hart gearbeitet und ihre Beiträge gezahlt haben“

Wien (OTS/SK) - „Es ist nur fair und gerecht, dass Menschen, die 45 Jahre lang gearbeitet haben, ohne Strafabschläge von bis zu 12,6 Prozent in Pension gehen können. Dass die abschlagsfreie Pension nach 45 Arbeitsjahren das erste ist, das von Kurz und Kogler abgeschafft werden soll, ist ein schwerer Anschlag und eine schwere Verunsicherung aller ArbeitnehmerInnen im Land“, so Muchitsch. Die Regelung gilt seit 1. Jänner: „Was ist mit den Menschen, die jetzt in Pension gehen, auf was können sie sich noch verlassen?“, so der SPÖ-Sozialsprecher. „Die ArbeitnehmerInnen im Land sollen auch wissen, dass es im türkis-grünen Regierungsprogramm Steuergeschenke für Konzerne, Superreiche und Großbauern, gibt, die 2 Milliarden Euro jährlich kosten. Aber wenn 30 bis 40 Millionen für ihre Pensionen ausgegeben werden, damit ihnen keine Strafabschläge mehr abgezogen werden, dann wird das als erstes rückgängig gemacht. Versucht doch mal mit 65 Jahren in einem Schichtbetrieb oder auf einer Baustelle zu arbeiten“, so Muchitsch in Richtung Kurz und Kogler. ****

Unser Pensionssystem ist nachhaltig und langfristig abgesichert. Aber seit Jahrzehnten gibt es Angriffe der Lobbyisten von „mehr Privat weniger Staat“ auf die staatliche Pensionssäule. „Dass die ÖVP das unterstützt, ist nach den Steuergeschenken für Hoteliers und Immobilienmultis in der letzten Regierung und jetzt die 2 Milliardengeschenke für die Reichen im Land kein Wunder. Aber von den Grünen enttäuscht mich das wirklich“, kritisiert Muchitsch. „Mir ist jedenfalls lieber, Österreich gibt ein paar hundert Millionen Euro für die Pensionistinnen und Pensionisten aus, die 45 Jahre geschuftet haben und Monat für Monat ihre Beiträge geleistet haben, als das wir Milliarden an Steuergelder für Großkonzerne, Immobilienmultis und Milliardäre verschenken“, betont der SPÖ-Sozialsprecher. (Schluss) up/sl/mp

