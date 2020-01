Im Gespräch mit Birgit Schrowange - "So starte ich mit viel Elan ins neue Jahr"

Ismaning (OTS) - Man kennt sie als sympathische Powerfrau, die es versteht, Menschen mitzureißen, und keinerlei Berührungsängste hat. Sie ist viel unterwegs, pendelt zwischen ihrer Wahlheimat Köln, ihrer Lieblingsinsel Mallorca und der Schweiz, wo ihr Lebensgefährte wohnt. Und natürlich ist sie beruflich eingespannt - mit TV-Drehs und vielen Terminen als Markenbotschafterin. Wie schafft Birgit Schrowange das Pensum? Schließlich ist sie keine 20 mehr...

"Ich achte darauf, mich fit zu halten und mit meinen Kräften zu haushalten", verrät die Moderatorin. So trainiert sie regelmäßig zu Hause auf ihrem Rudergerät und macht Krafttraining im Fitnessstudio. In der Schweiz oder auf Mallorca nutzt sie die Möglichkeit für ausgedehnte Wanderungen. "Ich bin aber auch sonst viel an der frischen Luft, gehe bei jedem Wetter raus."

Den Jahreswechsel hat die 61-Jährige entspannt verbracht. Im Urlaub mit ihrem Lebensgefährten Frank konnte sie ihre Batterien auftanken. "Das war wunderbar. Keine Termine, einfach ruhig in den Tag starten, herrlich!" Im Urlaub ausgiebig zu schlemmen gehört für sie dazu. "Ich esse gerne, freue mich über eine gute Küche, aber auch Pommes, Eis und Champagner müssen mal erlaubt sein. Ich bin eben ein Genussmensch." Sorgen um ihr Wohlfühlgewicht macht sie sich da nicht. Denn Birgit weiß, wie sie ein paar überflüssige Pfunde schnell wieder los wird. "Ich mache dann einfach mal ein paar Tage Saftfasten oder achte darauf, meine Portionen konsequent zu halbieren, ganz nach dem Motto FdH, "Friss die Hälfte", lacht sie. "Dazu nehme ich dann immer Basica Direkt ein." Denn, das ist durch Studien belegt, durch die zusätzliche Zufuhr ausgewählter basischer Mineralien nimmt man besser ab.

Um nicht in die Stressfalle und Übersäuerung zu geraten - was beides echte Energieräuber sind - sorgt die beliebte Moderatorin für den nötigen Ausgleich. "Ich kann bei Musik und einem Buch wunderbar entspannen. Wenn keine Termine anstehen, liebe ich es, gemütlich Zuhause herum zu lümmeln. Es ist wichtig, einfach mal nichts zu tun. Das ist eine Form von Achtsamkeit, die jeder für sich beherzigen sollte."

In der dunklen Jahreszeit gibt sie trüben Gedanken und Wetterfühligkeit keine Chance. "Ich mache es mir dann eben besonders schön, tauche ab in duftende Wannenbäder, bringe mich mit fröhlicher Musik, bei der ich dann lautstark mitsinge, positiv in Schwung." Spürt sie, dass sie doch über die Stränge geschlagen, zu viele Termine wahrgenommen, zu oft Fleisch und zu wenig Gemüse und Salat hat, dann macht Birgit eine Basica Energiekur. "Danach fühle ich mich eindeutig fitter." Die Kölnerin ist selbst so von der positiven Wirkung der Mineralstoffmischung überzeugt, dass sie auch ihr Umfeld damit versorgt - Kollegen, ihre Familie und natürlich Lebensgefährten Frank.

Mit 61 ist sie an einem Punkt in ihrem Leben angekommen, an dem sie sich und anderen nichts mehr beweisen muss. Sie ruht in sich, legt Wert auf verlässliche Partnerschaften. "Vertrauen und Verlässlichkeit werden im Alter immer wichtiger", betont sie. "Ich habe das Glück, im Job mein gewohntes Team um mich herum zu haben. Das sind Menschen, denen ich voll und ganz vertrauen kann. Sie geben mir Halt." Sicherheit schenkt ihr auch Basica (Apotheke). "Ich nehme es jeden Morgen und Abend ein. Damit bin ich, was mein Säure-Basen-Gleichgewicht angeht, gut gewappnet für den Tag."

