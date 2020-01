WK Wien Einladung zur PK: „Berufsbild: Träume wahrmachen und absichern!“

Pressekonferenz & Kampagnenpräsentation „Die neue Lehre bei Banken und Versicherungen – Berufsbild, Anforderungen und Bewerbung“ am Montag, 13. Jänner, 10 Uhr

Wien (OTS) - Sie finanzieren die Träume der Wienerinnen und Wiener und sichern sie vor allen Gefahren ab: Die Bank- und Versicherungskaufleute. Mit den durch die Digitalisierung angestoßenen Veränderungen in der Bank- und Versicherungsbranche haben sich aber auch ihre Berufsbilder in den letzten Jahren stark verändert: Die Berufe sind flexibler, ortsunabhängiger und kommunikativer geworden. Damit verändern sich auch die Anforderungen, die an die Mitarbeiter von morgen gestellt werden. Wie die zukünftige Karriere in Banken und Versicherungen aussieht und wie man sie am besten startet, zeigen WKW-Präsident Walter Ruck, Spartenobmann Erwin Hameseder und Sparten-Bildungsbeauftragter Franz Stiglitz im Rahmen der Präsentation der neuen Lehrlingskampagne auf.

Pressekonferenz

Wann?

Montag, 13. Jänner

10 Uhr

Wo?

Lounge der WK Wien, 9. Stock, Straße der Wiener Wirtschaft 1, 1020 Wien





Ihre Gesprächspartner:

Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien

Präsident der Wirtschaftskammer Wien Erwin Hameseder, Obmann der Sparte Banken und Versicherungen

Obmann der Sparte Banken und Versicherungen Franz Stiglitz, Bildungsbeauftragter der Sparte Banken und Versicherungen

Bitte um Ihre Zu- oder Absage unter presse@wkw.at

