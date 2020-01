Beate Meinl-Reisinger zu Angelobung: Alles Gute für die verantwortungsvollen Aufgaben

„Wir NEOS werden genau beobachten, inwieweit bei den großen Zukunftsthemen Umwelt, Bildung und Entlastung die Dringlichkeit erkannt wird.“

Wien (OTS) - „Ich wünsche dem neu angelobten Kanzler und seinem Regierungsteam persönlich alles Gute für ihre anstehenden Aufgaben. Sie alle tragen eine hohe Verantwortung, denn es gibt viel dringliche Herausforderungen anzupacken. Jetzt gilt es, die vielfach vagen Absichtserklärung des Regierungsprogramms mit Leben zu füllen“, erklärt NEOS-Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger anlässlich der Angelobung der türkis-grünen Bundesregierung. „Wir NEOS werden genau beobachten, inwieweit bei den großen Zukunftsthemen Umwelt, Bildung und Entlastung tatsächlich die Dringlichkeit erkannt wird – und wie gleichzeitig die Frage der Finanzierung geklärt wird“, so Meinl-Reisinger weiter.

„NEOS werden in unserer Rolle als konstruktive, kritische Opposition dieser kommenden Regierung gegenüberstehen, wir werden unsere Aufgabe der Kontrolle wahrnehmen und jedenfalls aktiv Konzepte in allen Zukunftsfragen, wie etwa im Bereich einer ökosozialen Steuerreform, die ihren Namen auch verdient, vorantreiben. Es ist möglich, Menschen zu entlasten und gleichzeitig Umweltverschmutzung einen Preis zu geben. Umgekehrt erwarten wir uns aber auch, dass die neu angelobte Regierung den Zugang zu den Oppositionsparteien aktiver sucht als die vergangene“, so Meinl-Reisinger.

