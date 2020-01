Start der neuen Staffel: „Der Bergdoktor“ tritt seinen Dienst in ORF 2 an

Sieben neue Folgen mit Hans Sigl ab 8. Jänner

Wien (OTS) - Hans Sigl tritt als „Der Bergdoktor“ wieder den Dienst in seiner Praxis inmitten der Tiroler Bergwelt an. Ab 8. Jänner 2020 – jeweils Mittwoch um 20.15 Uhr – stehen sieben neue Folgen der erfolgreichen ORF/ZDF-Serie auf dem Programm von ORF 2. Auch in der 13. Staffel gibt es für Martin Gruber wieder einiges zu tun – so kämpfen seine Patientinnen und Patienten sowie deren Angehörige u. a. mit epileptischen Anfällen, Verdacht auf Demenz und Kreislauf- und Herzproblemen. Martin hat unterdessen Herzprobleme der anderen Art, denn in sein Liebesleben kehrt keine Ruhe ein und am Gruberhof krempelt die neue Pächterin so einiges um. An der Seite von Hans Sigl sind wieder Heiko Ruprecht, Ronja Forcher, Monika Baumgartner, Mark Keller, Simone Hanselmann, Ines Lutz, Gabriel Merz, Natalie O’Hara, Rebecca Immanuel und Andrea Gerhard zu sehen. Episodenrollen spielen u. a. die Austromimen Andreas Guenther, Sabine Petzl, Roland Silbernagl, Stanislaus Steinbichler und Stefanie Elias. Für die Regie zeichnen u. a. Jorgo Papavassiliou (Folge 1–3) und Florian Kern (Folge 4–5) verantwortlich.

„Der Bergdoktor – Zwei Wahrheiten“: 8. Jänner, 20.15 Uhr, ORF 2

Endlich kann Hans (Heiko Ruprecht) sein Leben mit Susanne (Natalie O’Hara) ganz ohne ständiges Hin- und Herpendeln genießen. Denn ab sofort versorgt Anne (Ines Lutz) die Kühe im Stall. Dass Anne sich als neue Pächterin auch gleich in der Wohnung über der Praxis einnistet, behagt Martins Freundin Franziska (Simone Hanselmann) gar nicht. Schließlich waren die zwei einmal ein Paar. Auch bei Lisbeth (Monika Baumgartner) schrillen die Alarmglocken. Martins (Hans Sigl) ganze Sorge gilt indes Bernd Tannhofer (Anian Zollner). Der junge Vater hat seit Kurzem epileptische Anfälle, die immer heftiger werden.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at