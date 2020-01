VHS-Einschreibung startet – Baumschnittkurse inklusive

Graz (OTS) - Mehr als 5.000 Kurse, Vorträge, Workshops und Exkursionen an über 200 Bildungsstätten in der ganzen Steiermark: Die Volkshochschule ist der größte Anbieter für Erwachsenenbildung in der Steiermark. Heute startet die Einschreibung.

Mit 7. Jänner steht das Programm der VHS online zur Ansicht und zum Buchen zur Verfügung. Die persönliche Einschreibung ist in Graz und allen Bezirksstellen vom 14. bis zum 25. Jänner möglich. Im Jahr 2019 nahmen 65.891 Interessierte steiermarkweit an VHS-Kursen teil.

Mit Scheck und Bonus zum Lernerfolg

"Wir verstehen uns als Erwachsenenbildungseinrichtung mit niederschwelligen Zugang, die, von politischen Parteien unabhängig, weltanschaulich der Demokratie und den Menschenrechten verpflichtet ist", hat AK-Präsident Josef Pesserl eine klare Meinung zur Aufgabe der VHS und betont: "Mit dem Bildungsscheck in der Höhe von 60 Euro im Halbjahr und dem Digi-Bonus unterstützt die AK ihre Mitglieder zusätzlich in ihren Weiterbildungschancen." Zur Erklärung: Zusätzlich zum 60-Euro-Bildungsscheck unterstützt die AK alle Mitglieder, die Kurse im Digital-Bereich besuchen, mit dem "Digi-Bonus" von bis zu 300 Euro im Jahr. Dazu gibt es seit 1. Jänner 2020 den "Digi-Bonus Plus" – damit werden 50 Prozent der Kosten von Digital-Ausbildungen gefördert. Für AK-Mitglieder mit niedrigem Einkommen und Arbeitssuchende kann die Förderung sogar bis zu 80 Prozent betragen.

Neu und bewährt

Mit dem neuen AK-Bildungszentrum Volkshochschule in Graz steht seit Herbst 2019 eine der modernsten Bildungseinrichtungen Europas zur Verfügung, das 43 top ausgestattete Seminarräume – darunter ein Filmstudio, eine Showküche und eine Turnhalle – bietet.

Das Kursprogramm wird auch durchaus nach regionalen Bedürfnissen gestaltet: So gibt es außerhalb von Graz unter anderem Baumschnittkurse.



