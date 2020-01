Das höchste Gebäude der Welt, Burj Khalifa, hält die Welt mit der spektakulären Silvester-Show von Emaar in der Innenstadt von Dubai in Atem

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire) - Emaar, der Hauptentwickler des Burj Khalifa, begeisterte mehr als 2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt mit einem atemberaubenden Feuerwerk auf dem höchsten Gebäude der Welt, um das Jahr 2020 einzuläuten. Mit einer faszinierenden Geschichte nahm das Burj Khalifa, transformiert durch Animation, Beleuchtung, Sound und eine synchronisierte Brunnen-Show, die Zuschauer mit auf eine Reise zum Anbruch eines neuen Jahrzehnts.

Nach dem traditionellen digitalen Countdown von 10 Sekunden an der angestrahlten Fassade des Burj Khalifa schlug die Uhr Mitternacht und gab das Signal, die Skyline von Dubai in einem Rausch von Feuerwerk und Farben zu erhellen, in einer rekordverdächtigen Show, die acht Minuten und 43 Sekunden andauerte. Wer das Glück hatte, die Show bestaunen zu können, erlebte die längste Abfolge von Feuerwerksexplosionen in der Geschichte der Silvester-Shows des Burj Khalifa, die mit über 5 Minuten gemessen wurde. Die Show setzte insgesamt 1.371 kg von Feuerwerkskörpern ein, die von 207 Abschusspositionen gestartet wurden.

Um den Beginn eines neuen Jahrzehnts zu markieren, wurde die Show auf Burj Khalifa von Emaar konzipiert. Jede Sekunde der Show war so bezaubernd wie versprochen und beinhaltete Feuerwerk, Animationen an der LED-Fassade des Burj Khalifa, Musikkompositionen und eine wunderschöne Brunnenchoreografie.

Die mit Spannung erwartete Veranstaltung begrüßte mehr als eine Million Zuschauer in der Innenstadt von Dubai, die auf das riesige, von Emaar errichtete Vorzeigebauwerk hochblickten, um 15.000 perfekt choreografierte Feuerwerksexplosionen in 48 pyrotechnischen Mustern zu sehen, die den Beginn eines neuen Jahrzehnts einläuteten. Alle pyrotechnischen Effekte wurden speziell für die Show ausgewählt und hergestellt, um sicherzustellen, dass die einzigartigen Feuerwerkdesigns und -effekte wirklich einmalig sind.

Zu den Feierlichkeiten gehörte auch die längste Brunnenchoreographie der "Dubai Fountain Show" aller Zeiten seit ihrer ersten Ausgabe im Jahr 2009, womit dem Wasser-Musik-Spektakel ein weiterer prestigeträchtiger Meilenstein hinzugefügt wurde. Die Choreographie der weltberühmte Show erforderte eine Vorbereitungszeit von 160 Stunden über vier Wochen hinweg. Zu einem Zeitpunkt waren 113.500 Liter Wasser in der Luft zu sehen, katapultiert aus 1.137 Wasserkanonen und beleuchtet von 6.612 Scheinwerfern.

Ausgewählte Aspekte der Show referenzierten regionale Kultur, Kunst und Musik. Bevor die Uhr Zwölf schlug, verwandelten Animationen auf dem Burj Khalifa den Turm in das traditionalle Oud-Instrument, das im Rhythmus einer arabesken Melodie erklang. Es folgte ein wunderschönes Ensemble aus blühenden Blumen, was der Show zusätzliche Schönheit und Raffinement verlieh. Dazu wurden die Flaggen der Länder des Golfkooperationsrats auf der Fassade des symbolträchtigen Monuments gezeigt, um die starke Verbindung zwischen diesen Nationen als Partner zu feiern und die Synergie ihrer Partnerschaft hervorzuheben.

In Folge einer nie zuvor gesehenen Nachfrage gewährte Emaar Menschen aus der ganzen Welt die bisher einmalige Gelegenheit, ihre Neujahrswünsche während der Emaar-Silversterveranstaltung auf der LED-Fassade des Burj Khalifa anzeigen zu lassen. Die Social-Media-Kampagnen der Show unter dem Motto "Burj Wishes" erreichten Zehntausende von Nutzern, wobei die Teilnehmer ihre Wünsche der Welt über das Emaar-Profil @EmaarDubai auf Twitter, Facebook, Instagram unter dem Hashtag #EmaarNYE2020 mitteilten.

Die Social-Media-Kapagne von Emaar für Neujahr 2020 in Partnerschaft mit Tiktok setzte die enge Beziehung zwischen den Marken mit der "2020makeawish Tiktok Challenge" von Emaar fort, die im Vorfeld der Silvesterfeierlichkeiten mehr als 30 Millionen Menschen erreichte.

Herr Ahmad Matrooshi, Geschäftsführer von Emaar Properties, kommentierte: "Wir bei Emaar sind äußerst stolz darauf, dieses Event zu veranstalten und zu produzieren, damit die ganze Welt es genießen kann. Mit dem Eintritt in ein neues Jahrzehnt ist es weiterhin unsere Mission, Innovation, Fortschritt und eine blühende Zukunft zu gestalten - hier in Dubai, den VAE, und auf der ganzen Welt."

Emaar NYE 2020 war eine der meistgesehenen Silvesterfeiern weltweit und wurde per Rundfunk und Livestream auf mydubainewyear.com und dem YouTube-Kanal EmaarDubai weltweit live übertragen. Das Erlebnis kann man sich auf mydubainewyear.com immer wieder ansehen.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1060076/Emaar_Burj_Khalifa_New_Years_Eve_Show_1.jpg Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1060077/Emaar_Burj_Khalifa_New_Years_Eve_Show_2.jpg Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1060078/Emaar_Burj_Khalifa_New_Years_Eve_Show_3.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Mandy Khaira

PR Director

Seven Media

Mandykhaira @ sevenmedia.ae

+971 50 164 4656