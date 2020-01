1.700 Gäste bei Neujahrsgala von Taxi 40100

Zu Gast waren die zukünftige Europaministerin Karoline Edtstadler und ÖVP-Sicherheitssprecher Karl Mahrer

Wien (OTS) - Am Samstag, den 4. Jänner, lud die Taxivermittlungszentrale Taxi 40100 zur traditionellen Neujahrsgala in den Wiener Musikverein ein. 1.700 Gäste lauschten ab 19.30 Uhr unter der Leitung von Dirigent Lorenz Aichner den Klängen von Josef Strauß, Ludwig van Beethoven und Carl Millöcker. Viele Prominente aus Politik und Wirtschaft ließen sich den kulturellen Abend mit dem Tonkünstler-Orchester Niederösterreich nicht entgehen. Zu Gast waren die Delegationsleiterin im Europäischen Parlament und zukünftige Europaministerin Karoline Edtstadler, der Nationalratsabgeordnete und ÖVP-Sicherheitssprecher Karl Mahrer und die Nationalratsabgeordnete und Obfrau der Sparte Gewerbe und Handwerk der Wirtschaftskammer Wien, Maria Smodics Neumann. Taxi 40100-Geschäftsführer Christian Holzhauser durfte zudem die Präsidentin des Österreichischen Seniorenbundes, die Landtagsabgeordnete Ingrid Korosec, den Bundesspartenobmann für Transport und Verkehr , Alexander Klacska, den Fachgruppenobmann für die Taxi und Fiaker in Wien, Gökhan Keskin und den Präsident der Verbrechensopferhilfeorganisation "Weißer Ring", Udo Jesionek, begrüßen. Zudem reisten viele prominente Gäste aus dem Bereich des Transportgewerbes aus Deutschland an.

"Taxis gehören zu Wien wie der Stephansdom, sagen 84 Prozent der Wiener in einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Integral. Taxi 40100 selbst ist aber nicht nur ein Wiener Unternehmen, wir blicken über den Tellerrand hinaus: Unsere App funktioniert mittlerweile in 160 Städten in 10 Ländern der europäischen Union. Sie merken, Europa ist wichtig für uns. Wir wollen gemeinsam in Europa Standards für die Qualifikation von Taxifahrern, Taxiunternehmen und Vermittlern festsetzen und natürlich soll jeder seine Steuern zahlen, Mindestlöhne einhalten und nationale Gesetze beachten", so Christian Holzhauser bei seiner Rede.





Rückfragen & Kontakt:

Taxi 40100

Mag. Eveline Hruza

Pressesprecherin

Pfarrgasse 54, 1230 Wien

e.hruza @ taxi40100.at