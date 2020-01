Huawei Wi-Fi 6 ist laut der Dell'Oro Group der weltweite Marktführer (ausgenommen Nordamerika)

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Huawei Wi-Fi 6 ist der weltweite Marktführer (ausgenommen Nordamerika). Das besagt zumindest der Bericht zum Weltmarktanteil für Wi-Fi 6 Indoor-Zugangspunkte vom 3. Quartal 2018 bis zum 3. Quartal 2019 der Dell'Oro Group, ein führendes unabhängiges Unternehmen für Marktanalysen und -forschung.

Im Oktober 2018 kündigte die Wi-Fi Alliance offiziell ein komplett neues Wi-Fi-Benennungssystem für die Wi-Fi-Generationen an, in dem Wi-Fi 6 die vereinfachte Bezeichnung für IEEE 802.11ax ist. Die maximale Bandbreite pro Client und die Anzahl der gleichzeitigen Clients von Wi-Fi 6 wurden gegenüber Wi-Fi 5 um mehr als das Vierfache gesteigert, während die Latenz um das Dreifache verringert wurde. Aufgrund dieser Verbesserungen wird Wi-Fi 6 von immer mehr Unternehmen, Schulen, Krankenhäusern und anderen Wegbereitern übernommen, um ihr gesamtes Campus-Netzwerk zu vernetzen. Diese Frühnutzer verwenden Wi-Fi 6, um innovative Anwendungen bereitzustellen, wie z. B. 4K/8K HD-Videokonferenzen, interaktives VR/AR-Lernen, Telemedizin und intelligente Roboter.

Der aktuellste Bericht der Dell'Oro Group belegt die zunehmende Beliebtheit von Wi-Fi 6 unter internationalen Organisationen. Dem Bericht zufolge sind die Gesamteinnahmen des globalen Wi-Fi 6-Marktes in den ersten drei Quartalen von 2019 explosionsartig gestiegen. Im Vergleich zu 2018 wurde ein dreißigfaches Wachstum verzeichnet. Im gleichen Zeitraum sind die Einnahmen des Wi-Fi 4- und Wi-Fi 5-Marktes leicht gesunken. Diese Marktentwicklung markiert 2019 als das erste Jahr, in dem Wi-Fi 6 kommerziell genutzt wurde.

Huawei führt den Wi-Fi 6-Markt an. Mit seiner AirEngine Wi-Fi 6 ging Huawei bei der Bereitstellung des branchenweit ersten unternehmenstauglichen Wi-Fi 6-Netzwerks in Shanghai bereits 2018 in Führung. Seitdem ist die mit Huawei 5G betriebene Huawei AirEngine Wi-Fi 6 rund um die Welt die bevorzugte Wahl zunehmend vieler Industriekunden. Sie ermöglicht ihnen, optimale Wi-Fi 6-Netzwerke mit vollständiger Netzabdeckung, ohne Wartezeit und ohne Paketverlust beim Roaming aufzubauen. Zu den typischen Anwendern zählen Shenzhen Metro in China, das Baseler St. Jakob-Park-Stadion in der Schweiz, die Agos-Bank in Italien, die Universität Mondragon in Spanien und die Universität von Johannesburg in Südafrika.

Steven Zhao, Präsident der Campus Network Domain für Huaweis Produktlinie für Datenkommunikation, erklärte: "Wir freuen uns sehr über den breiten Einsatz von Huawei AirEngine Wi-Fi 6 in verschiedenen Sektoren wie Bildung, Regierung, Großunternehmen und Fertigung. Huawei AirEngine Wi-Fi 6 unterstützt Unternehmen jeglicher Größe dabei, Netzwerke für bessere Büro- und Produktionseffizienzen aufzubauen, die auf Benutzererfahrung ausgerichtet sind. Das ebnet den Weg für die großflächige Einführung digitaler Dienste und eine beschleunigte digitale Transformation."

Dass Kunden auf Huawei Wi-Fi 6 vertrauen, ist v. a. Huaweis kontinuierlicher Investition in die Wi-Fi 6-Branche und seinem Engagement für diese zuzuschreiben.

Osama Aboul Magd, ein führender Huawei-Experte, wurde 2014 zum Leiter der Arbeitsgruppe für IEEE 802.11ax gewählt. Seine Fachkenntnisse prägten kontinuierlich die Entwicklungsrichtung der Wi-Fi 6-Branchenstandards.

Huaweis Beitrag zur Entwicklung der Wi-Fi 6-Standards gilt unter Gerätelieferanten als führend.

Im Oktober 2017 führte Huawei den branchenweit ersten kommerziellen Wi-Fi 6-Zugangspunkt ein. Seitdem hat Huawei sein Wi-Fi 6-Portfolio durch die sukzessive Einführung innovativer Produkte und Lösungen, die auf verschiedene Szenarien zugeschnitten sind, kontinuierlich ausgebaut.

Huawei und die Wireless Broadband Alliance (WBA) haben sich zusammengeschlossen, um innovative auf Wi-Fi 6 basierende Lehrmethoden und Anwendungsfälle in einer spanischen Universität zu untersuchen.

Zukünftig wird Huawei seine Zusammenarbeit mit Upstream- und Downstream-Partnern branchenweit fortsetzen, sich auf branchenspezifische Szenarien konzentrieren und optimale Wi-Fi 6-Netzwerklösungen für neue digitale Anwendungen liefern. Huawei wird außerdem die Produkte und Lösungen seiner mit Huawei 5G betriebenen AirEngine Wi-Fi-Serie weiterentwickeln, sodass Unternehmen zukunftsfähige, vollständig vernetzte Campus-Netzwerke aufbauen können.

