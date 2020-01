Deutschsprachige Free-TV-Premiere von „Astrid“ am Dreikönigstag in ORF 2

Einfühlsames Biopic über die Jugendjahre der weltberühmten Kinderbuchautorin Astrid Lindgren

Wien (OTS) - Sie ist eine der berühmtesten Kinderbuchautorinnen der Welt: Astrid Lindgren. Ihre eigene Kindheit endete früh, als sie im Alter von 18 Jahren unehelich schwanger wurde – im Schweden der 1920er Jahre ein Skandal. In der deutschsprachigen Free-TV-Premiere „Astrid“ am Montag, dem 6. Jänner 2020, um 22.00 Uhr in ORF 2 zeichnet nun Regisseurin Pernille Fischer Christensen in ihrem einfühlsamen Biopic über Lindgrens Jugendjahre das Bild einer jungen Frau, die sich allen Umständen zum Trotz nicht entmutigen lässt, und die Kraft und den Mut findet, sich gegen alle gesellschaftlichen Konventionen zu behaupten und ein Leben als selbstbestimmte Frau zu führen. Alba August brilliert in der Rolle der kämpferischen, humorvollen Frau. In weiteren Rollen sind u. a. Maria Bonnevie, Trine Dyrholm, Henrik Rafaelsen, Magnus Krepper und Björn Gustafsson zu sehen. Das Drehbuch stammt von Kim Fupz Aakeson.

Mehr von Astrid Lindgren gibt es bereits ab Samstag, dem 4. Jänner, um 6.00 Uhr bzw. 6.25 Uhr in ORF 1 mit „Pippi und der Spunk“ sowie „Mit Pippi Langstrumpf auf der Walze“ und am Montag, dem 6. Jänner, um 9.45 Uhr geht es mit „Michel muss mehr Männchen machen“ nach Lönneberga.

Mehr zum Inhalt

Astrid (Alba August) wächst auf einem Hof am Land in Schweden auf. Schon als Mädchen lässt sie sich nichts vorschreiben und fällt durch ihre lebhafte Phantasie auf. Als 16-Jährige beginnt sie als Praktikantin für die örtliche Tageszeitung zu schreiben. Dort verliebt sich Astrid in den Herausgeber Reinhold Blomberg (Henrik Rafaelsen), einen viel älteren Familienvater, der noch mit seiner zweiten Frau verheiratet ist. Mit 18 Jahren wird sie schwanger. Nach der Geburt muss sie ihren Sohn Lasse zunächst der Pflegemutter Marie (Trine Dyrholm) überlassen. Als berufstätige, alleinerziehende Frau will Astrid ihr Leben weiterhin unabhängig und selbstbestimmt meistern.

