ORF SPORT + mit Bob, Skeleton, Tour de Ski und Handball

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 4. Jänner 2020, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Bob-Weltcup in Winterberg (Zweier Frauen 1. Lauf um 10.00 Uhr, 2. Lauf zeitversetzt um 13.10 Uhr, Vierer Frauen 1. Lauf um 13.40 Uhr, Vierer Männer 2. Lauf um 15.10 Uhr) und vom Langlauf-Weltcup in Val di Fiemme – Tour de Ski (Sprint klassisch Damen und Herren um 11.20 Uhr, Highlights um 20.15 Uhr), das Yoga-Magazin um 8.00 und 9.00 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 8.30 und 9.30 Uhr, das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 11.10 und 14.50 Uhr, die Höhepunkte vom Kite Masters 2019 um 19.00 Uhr und von der Formation Latin Bremen 2019 um 22.05 Uhr, die ISMF Ski Mountaineering Magazine Show um 19.30 Uhr und die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Die Live-Übertragungen vom Skeleton-Weltcup in Winterberg (Herren 1. Lauf um 10.00 Uhr, 2. Lauf um 11.40 Uhr, Frauen 1. Lauf um 14.00 Uhr, 2. Lauf um 15.35 Uhr) und vom Langlauf-Weltcup in Val di Fiemme – Tour de Ski (Final Climb Damen um 13.10 Uhr, Final Climb Herren um 15.10 und zeitversetzt um 16.40 Uhr), das Yoga-Magazin um 8.00 und 9.00 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 8.30, 9.30 und 11.10 Uhr, das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun-und Extremsport um 13.00 Uhr, die Höhepunkte vom Damen-Slalom in Zagreb um 19.00 Uhr, von der Vierschanzentournee in Innsbruck um 20.15 Uhr und vom Handball-EM-Finale 2018 Spanien – Schweden um 20.45 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 5. Jänner.

Am Montag, dem 6. Jänner, sind die Live-Übertragung vom freundschaftlichen Handball-Länderspiel Österreich – Deutschland um 14.30 Uhr (Highlights um 20.15 Uhr), die Höhepunkte von der Drone Champions League Salina Turda 2019 um 19.00 Uhr und vom Herren-Slalom in Zagreb um 22.00 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr die Programmhighlights.

Winterberg in Deutschland ist die dritte Weltcup-Station im Bob und im Skeleton in der laufenden Saison. Kommentator ist Florian Prates. (ORF-TVthek: Zweier Frauen live von 11.30 bis 12.35 Uhr)

Im Rahmen der Tour de Ski 2019/20 werden Langlauf-Bewerbe am 28. und 29. Dezember in Lenzerheide in der Schweiz, am 31. Dezember und 1. Jänner in Toblach in Italien sowie am 3., 4. und 5. Jänner in Val di Fiemme in Italien ausgetragen. Kommentator ist Johannes Hahn. (ORF-TVthek: Final Climb Herren live von 15.10 bis 16.05 Uhr)

Den letzten Test vor der Europameisterschaft bestreitet Österreichs Handball-Team am 6. Jänner gegen Deutschland. Kommentator ist Johannes Hahn, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Konrad Wilczynski.

