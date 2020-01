„Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“ mit Kai Pflaume am 4. Jänner in ORF 1

In zehn Wettkämpfen treten u. a. Victoria Swarovski, Angelo und Joey Kelly, Samu Haber sowie Jürgen Vogel an

Wien (OTS) - Auch 2020 bleiben die prominenten Gäste nicht verschont, wenn bei „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“ viele kleine Stars die großen Stars zu spannenden Wettkämpfen herausfordern. In einer neuen Ausgabe der beliebten ORF/ARD-Familienshow am Samstag, dem 4. Jänner 2020, um 20.15 Uhr in ORF 1 begrüßt Kai Pflaume diesmal Moderatorin Victoria Swarovski, YouTuber Felix von der Laden, Musiker Angelo Kelly, Fußballprofi Joshua Kimmich, Schauspieler Sebastian Ströbel sowie Kabarettist Torsten Sträter. In weiteren Duellen treten außerdem Expertinnen und Experten ihres Fachs an: Ole Einar Bjørndalen, erfolgreichster Biathlet bei Olympischen Winterspielen, „Sunrise Avenue“-Frontman Samu Haber und die Typografie-Professorin Indra Kupferschmid. Außerdem leistet Sänger Joey Kelly seinem Bruder Angelo im Duell Beistand und Schauspieler Jürgen Vogel muss sich zum dritten Mal im Rahmen der „Klein gegen Vogel“-Challenge behaupten. In den Wettkämpfen mit rot-weiß-roter Beteiligung fordert Helena aus der Steiermark im „Alpenseen-Duell“ Sebastian Ströbel heraus und Oscar aus Niederösterreich tritt im „Eishockey-Duell“ gegen Samu Haber an.

Die Wettkämpfe im Überblick:

Das „Plank-Duell“: Lena (10) gegen Victoria Swarovski

Lena aus Rösrath eröffnet den Duell-Reigen in der ersten Ausgabe von „Klein gegen Groß“ in 2020. Auf den ersten Blick scheint die Viertklässlerin eher zierlich, doch sie ist ein echtes Kraftpaket. Kein Wunder, denn die zehnjährige Turnerin trainiert seit fünf Jahren sechsmal in der Woche. Lässt sich Lenas Gegnerin, die Sängerin und Moderatorin Victoria Swarovski, von so viel Disziplin beeindrucken? Immerhin bringt auch sie eine große Portion Ehrgeiz und Körperbeherrschung mit. Welche der beiden Ladies beweist im Plank-Duell mehr Durchhaltevermögen?

Das „Schriftarten-Duell“: Leo (11) gegen Professorin Indra Kupferschmid

Calibri – ein Wort, das bei Leo Gänsehaut erzeugt. Hierbei handelt es sich nicht etwa um einen Zauberspruch, sondern um eine Schriftart, die der elfjährige Typografie-Fan besonders verabscheut. Bei Leo dreht sich alles um das Design von Buchstaben. Er kann unzählige Schriften voneinander unterscheiden und entwirft sie sogar selbst. Aber auch Leos Gegnerin kennt sich bestens aus. Professorin Indra Kupferschmid ist Typografin, Schriftgestalterin und Hochschul-Professorin. Gelingt es der erfahrenen Expertin, den Newcomer Leo in die Schranken zu weisen, oder setzt er am Ende buchstäblich den Punkt?

Das „Kart-Ball-Duell“: Elias (11) gegen Felix von der Laden

Vom Bobby Car direkt aufs Kart – so lässt sich die bisherige Karriere des elfjährigen Elias in kurze Worte fassen. Seit seinem vierten Lebensjahr sitzt der motorsportbegeisterte Bub hinter dem Lenkrad seines Karts – und zwar mittlerweile so erfolgreich, dass aus akutem Platzmangel die ersten Pokale bereits auf den Dachboden ziehen mussten. Aber auch Elias’ Gegner, der Internet-Star Felix von der Laden, mischt seit einigen Jahren aktiv und erfolgreich im Motorsport-Renngeschäft mit. 2019 fuhr er seinen ersten professionellen Rennsieg nach Hause. Wer hat sein Fahrzeug besser im Griff, behält die Nerven und schleudert zum Sieg?

Das „Spieluhren-Duell“: Lisanne (9) gegen Angelo und Joey Kelly In Sachen Musik ist Lisanne nicht nur ein echtes Ausnahmetalent, sondern auch noch ziemlich ehrgeizig. Diese perfekte Kombination hat ihr nicht nur einen Platz in der Spitzenförderklasse für Flöte und Klavier beschert, sondern auch ihren bisher größten musikalischen Erfolg – den zweiten Platz bei einem internationalen Musikwettbewerb. Auch ihr Duell hat es in sich: Nur an der Anordnung der Stahlstifte auf der Walze einer Spieluhr muss sie erkennen, welche Melodie gespielt wird. Im Duell bekommt sie es mit geballter Musikkompetenz zu tun, dem Geschwisterduo Angelo und Joey Kelly. Können die gestandenen Musiker im Spieluhren-Duell punkten oder werden sie mit Pauken und Trompeten untergehen?

Das „Fußball-Duell“: Leni (11) gegen Joshua Kimmich

Dass Fußball längst keine Männerdomäne mehr ist, stellt Leni aus Hamburg gerne unter Beweis. Die Elfjährige ist ein richtiges Fußball-Ass und hat bereits einige Titel eingefahren. Sie ist zweimalige Gewinnerin der städtischen Schulmeisterschaften und spielt in der U12-Auswahlmannschaft des Hamburger Fußballverbands. Leni hat definitiv Profi-Potenzial! Ihr Gegner, der Nationalspieler Joshua Kimmich, kennt sich mit dem Profi-Dasein natürlich bestens aus. Reicht die jahrelange Erfahrung des erfolgreichen Bayern-Kickers oder beweist Leni das bessere Ballgefühl und schießt sich zum Sieg?

Das „Balance-Sprung-Duell“: Enya (11) gegen Ole Einar Bjørndalen Enyas Welt steht fast jeden Tag Kopf, denn die kleine Artistin ist lieber im Handstand als auf beiden Beinen unterwegs. Im Alter von vier Jahren begann die heute Elfjährige mit dem Turnen, wechselte dann aber schnell zur Sportakrobatik. Ole Einar Bjørndalen stellt sich im Balance-Sprung-Duell mutig seiner kleinen Herausforderin. Wird die Balance-Wippe den erfolgreichsten Biathleten bei Olympischen Winterspielen aus dem Gleichgewicht bringen oder gelingt es ihm, im Duell gegen die kleine Akrobatin die nötige Ruhe zu bewahren?

Das „Alpenseen-Duell“: Helena (9) gegen Sebastian Ströbel

Der Berg ruft! Die neunjährige Helena aus dem steirischen Liezen kommt aus einer bekannten Alpinisten-Familie. Die Faszination der Berge zieht die Viertklässlerin immer wieder in die Natur und nach einer ausgiebigen Klettertour sucht Helena gern Abkühlung in einem der vielen Alpenseen. Kann Schauspieler Sebastian Ströbel da überhaupt mithalten? Immerhin hat er seine Kindheit oft in den Bergen verbracht und auch heute nutzt er seine Drehpausen bei den „Bergrettern“ gern für ausgiebige Wanderungen. Aber reicht seine Leidenschaft, um bei „Klein gegen Groß“ den Duell-Gipfel zu erklimmen?

Das „Eishockey-Duell“: Oscar (12) gegen Samu Haber

Der zwölfjährige Oscar aus Kritzendorf in Niederösterreich jagt bei den „Vienna Tigers“ dem Puck hinterher. Aufgrund seines großen Talents darf Oscar schon bei den Älteren in der U14-Mannschaft mitspielen und kann dort problemlos mithalten. Im Duell fordert der Rookie den finnischen Sänger Samu Haber heraus, der in seiner Jugend selbst Eishockey spielte. Der Frontmann der Band „Sunrise Avenue“ hegt für seinen Lieblingssport und die Musik die gleiche Leidenschaft und nutzt auch heute noch jede Gelegenheit, sich ein Spiel anzuschauen. Wer ist auf dem Eis schneller unterwegs und bewahrt einen kühlen Kopf – Oscar oder Samu?

Das „Stoffe-Duell“: Greta (11) gegen Torsten Sträter

Schon als Säugling hat die heute elfjährige Greta aus Köln in der Wiege Tage und Nächte im Schneideratelier ihrer Mutter verbracht und sich vom Surren der Nähmaschinen beruhigen lassen. Greta bastelt, klebt Collagen aus Stoffresten zusammen und hüllt sich gern in die verschiedensten Stoffe. Auch ihr Gegner, Komiker und Kabarettist Torsten Sträter, hat als ausgebildeter Herrenschneider einen ganz besonderen Bezug zu feinen Stoffen. Reicht das Know-how aus vergangenen Tagen, um gegen Greta zu bestehen, oder verfügt die Hobbyschneiderin über mehr Fingerspitzengefühl?

Das „Klappmesser-Duell“ bei „Klein gegen Vogel“: Lea (8) gegen Jürgen Vogel

Ein echter Turnfloh fordert diesmal Schauspieler Jürgen Vogel im Rahmen der „Klein gegen Vogel“-Challenge heraus. Die achtjährige Lea trainiert sechsmal pro Woche für jeweils drei Stunden im Olympiastützpunkt. Talent, Ehrgeiz und die nötige Disziplin sind es, die Lea schon weit nach vorn katapultiert haben. Schafft es das kleine Mädchen, den Allrounder Jürgen Vogel nach zwei gewonnenen „Klein gegen Vogel“-Ausgaben in der dritten Runde endlich zu besiegen?

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at