ORF im Jahr 2019: 31,8 Prozent Marktanteil für Sendergruppe

Wien (OTS) - Mit u. a. der hochgelobten Berichterstattung mit mehr als 150 „ZIB spezial“-Ausgaben rund um die Folgen des Ibiza-Videos und jener zur Nationalratswahl, der EU-Wahl, großen Programmschwerpunkten zu 100 Jahre Frauenwahlrecht, 30 Jahre Fall des Eisernen Vorhangs, 80 Jahre Beginn des Zweiten Weltkrieges und 50 Jahre Mondlandung, der Ski-WM in Aare, der erfolgreichen EM-Qualifikation des Nationalteams, einem umfassenden Kultursommer, der Premiere von „Walking on Sunshine“, neuen „Landkrimis“, den letzten „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ von und mit Elizabeth T. Spira oder einer kultigen „Dancing Stars“-Staffel erreichte die ORF-Sendergruppe im Jahr 2019 einen Marktanteil von 31,8 Prozent und eine Tagesreichweite von 3,732 Millionen Seherinnen und Sehern – das entspricht 49,6 Prozent der TV-Bevölkerung.

Im Dezember erreichte die ORF-Sendergruppe einen Marktanteil von 32,3 Prozent und eine Tagesreichweite von 3,790 Millionen Seherinnen und Sehern – das entspricht 50,3 Prozent der TV-Bevölkerung. ORF 1 erreichte dabei 2,088 Millionen Seher/innen (10,9 Prozent Marktanteil), ORF 2 2,940 Millionen Seher/innen (18,5 Prozent MA). ORF 1 und ORF 2 lagen gesamt bei 29,3 Prozent MA, die ORF-Sendergruppe in der Kernzone (17.00 bis 23.00 Uhr) bei 37,4 Prozent MA.

Weitere Key-Facts zum Programmjahr 2019

Unter den 2.000 im Jahr 2019 in Österreich (Basis E12+, Sendungen über 5 Minuten Sendungslänge) meistgesehenen TV-Sendungen finden sich 1.999 im ORF ausgestrahlte Produktionen. Die einzige nicht im ORF ausgestrahlte Sendung findet sich auf Platz 1.306.

ORF 1: 1,906 Millionen Seher/innen (9,1 Prozent Marktanteil), ORF 2:

2,936 Millionen Seher/innen (19,8 Prozent MA), ORF 1 und ORF 2 gesamt: 29,0 Prozent MA, ORF-Sendergruppe in der Kernzone (17.00 bis 23.00 Uhr): 37,3 Prozent MA.

Die ORF-Sendergruppe ist mit 31,8 Prozent Marktanteil und 5,934 Mio. Zuseherinnen und Zusehern jede Woche eindeutiger österreichischer Marktführer sowohl bei den Marktanteilen als auch der Reichweite (12+, 2019).

ORF 1 und ORF 2 sind die erfolgreichsten österreichischen Sender in den relevanten Zielgruppen:

ORF 1 erreicht 9,1 Prozent MA bei 12+ bzw. 11,2 Prozent MA bei 12–49, ORF 2 erreicht 19,8 Prozent MA bei 12+ bzw. 10,0 Prozent MA bei 12–49.

Die zehn Topreichweiten 2019

„Zeit im Bild 1“ (18. Mai)

1,922 Millionen Zuschauer/innen, 67 Prozent Marktanteil

„Herren-Slalom Schladming, 2. Durchgang“ (29. Jänner)

1,805 Millionen Zuschauer/innen, 50 Prozent Marktanteil

„Bundesland heute“ (29. September)

1,792 Millionen Zuschauer/innen, 57 Prozent Marktanteil

„Wahl 19: ZIB spezial“ (29. September)

1,653 Millionen Zuschauer/innen, 58 Prozent Marktanteil

„ZIB spezial“ (18. Mai)

1,471 Millionen Zuschauer/innen, 47 Prozent Marktanteil

„Herren-Slalom Kitzbühel, 2. Durchgang“ (26. Jänner)

1,404 Millionen Zuschauer/innen, 71 Prozent Marktanteil

„Ski-WM Aare: Herren-Slalom, 2. Durchgang“ (17. Februar)

1,384 Millionen Zuschauer/innen, 69 Prozent Marktanteil

„Opernball: Die Eröffnung“ (28. Februar)

1,383 Millionen Zuschauer/innen, 49 Prozent Marktanteil

„Report spezial“ (27. Mai)

1,315 Millionen Zuschauer/innen, 37 Prozent Marktanteil

„Ski-WM Aare: Riesenslalom der Herren, 2. Durchgang“ (15. Februar) 1,295 Millionen Zuschauer/innen, 57 Prozent Marktanteil

Spartensender ORF III und ORF SPORT + etabliert und unverzichtbar

Weiter sehr erfolgreich verlief das mittlerweile sechste Sendejahr der beiden ORF-Spartensender ORF III Kultur und Information und ORF SPORT +. Beide haben sich im täglichen TV-Konsum der Österreicherinnen und Österreicher etabliert: Die technische Reichweite von ORF III liegt mittlerweile bei 97 Prozent, jene von ORF SPORT + bei 92 Prozent. Beide Sender sind damit unverzichtbar für das heimische Kultur- und Sportleben. Die durchschnittliche Tagesreichweite von ORF III lag im Jahr 2019 bereits bei 788.000, jene von ORF SPORT + bei 291.000.

Dezember-Highlights

-- Nach dem großen BBC-Erfolg begeisterte die neue internationale ORF-Eventproduktion „Vienna Blood – Die letzte Séance“ am 20. Dezember auch das Publikum von ORF 2: Bis zu 812.000 und durchschnittlich 770.000 Zuseherinnen und Zuseher folgten Juergen Maurer und Matthew Beard auf unkonventioneller Mörderjagd durch das Wien der Jahrhundertwende; Robert Dornhelms historischer Krimi erreichte einen Marktanteil von 26 Prozent, damit liegt „Vienna Blood“ auf diesem Sendeplatz im Jahr 2019 auf Platz eins und unter den Top 10 Spielfilmen des Jahres.

-- „Ein Dorf wehrt sich“ hieß es am 11. Dezember für Fritz Karl, Harald Windisch, Brigitte Hobmeier und bis zu 836.000 Zuseherinnen und Zuseher in ORF 2: Durchschnittlich waren 767.000 bei diesem ORF-Historiendrama mit dabei, das nach einer wahren Begebenheit ins Altaussee des Jahres 1945 zurückführte, der Marktanteil erreichte 25 Prozent.

-- Bis zu 848.000 und durchschnittlich 808.000 Zuseherinnen und Zuseher begleiteten Miriam Stein und Hary Prinz, die am 3. Dezember zum dritten Mal auf „Landkrimi“-Mission in ORF 1 gingen; mit einem Marktanteil von 27 Prozent belegt Wolfgang Murnbergers neuester Film „Steirerkreuz“ Platz vier unter den bisher 16 ORF-„Landkrimi“-Premieren (Marktanteil 12–49 bei 24 Prozent).

-- Robert Dornhelms Fortsetzung von „Maria Theresia“ erreichte im ORF-2-Weihnachtsprogramm am 27. und 28. Dezember durchschnittlich 553.000 Zuschauer/innen bei 19 Prozent Marktanteil.

-- Florian Silbereisens Dienstantritt als „Traumschiff“-Kapitän verfolgten am 26. Dezember in ORF 2 durchschnittlich 757.000 Seher/innen bei 25 Prozent Marktanteil. Und auch die Verfilmung der Glattauer-Komödie „Die Wunderübung“ sahen durchschnittlich 546.000 bei 19 Prozent Marktanteil.

-- Erfolgreiches Winterspecial zum Auftakt der 13. Staffel: „Der Bergdoktor“ mit „Die dunkle Seite des Lichts“ mit 611.000 bei 20 Prozent MA am 18. Dezember, bis zu 413.000 sahen das Weihnachtsspecial „Stille Nacht“ der „Cop Stories“-Cops am 17. Dezember.

-- Gleich zweimal ging Philipp Hochmair als blinder ehemaliger Chefinspektor gemeinsam mit Andreas Guenther in „Blind ermittelt“ in ORF 1 auf Verbrecherjagd. „Blutsbande“ sahen am 2. Dezember durchschnittlich 546.000 bei 17 Prozent Marktanteil und „Das Haus der Lügen“ am 9. Dezember erreichte mit durchschnittlich 614.000 und 20 Prozent MA bei 12+ sowie 19 Prozent bei 12–49 die bisher beste Reichweite und die höchsten Marktanteile.

-- 694.000 Zuschauer/innen bei 21 Prozent Marktanteil ließen sich die ORF/ARD-Anwaltskomödie „Dennstein & Schwarz – Pro bono, was sonst!“ mit Martina Ebm und Maria Happel am 29. Dezember in ORF 2 nicht entgehen.

-- Das marktanteilstärkste Rennen der Saison war die Abfahrt der Herren aus Bormio am 28. Dezember mit 58 Prozent Marktanteil (708.000 Zuseher/innen und Zuseher). Den Riesentorlauf der Damen in Lienz sahen am 28. Dezember 625.000 Zuseher/innen (2. Durchgang) bei 44 Prozent Marktanteil und den zweiten Durchgang des Slaloms tags darauf ließen sich durchschnittlich 709.000 bei 47 Prozent Marktanteil nicht entgehen. Damit erzielten die Damenbewerbe aus Lienz die besten Reichweiten seit 2013. Ebenfalls Reichweiten-Bestwerte seit 2013 verzeichnete das Skispringen aus Oberstdorf (2. Durchgang) mit 795.000 Seherinnen und Sehern bei 32 Prozent Marktanteil.

-- Bis zu 164.000 (bei bis zu 22 Prozent Marktanteil in der jungen Zielgruppe 12–29 Jahre) ließen sich im Dezember „Q1 Ein Hinweis ist falsch“ nicht entgehen; gut gestartet ist auch die neue ORF-1-Show „Fakt oder Fake“ mit 378.000 Seher/innen bei 15 Prozent MA am 13. Dezember.

-- Für gute Unterhaltung sorgte auch Gerald Fleischhackers satirischer Jahresrückblick „Schluss mit lustig“ am 30. Dezember in ORF 1 mit bis zu 540.000 Seher/innen bei 16 Prozent Marktanteil.

-- Die bisher dritthöchste Reichweite seit Sendstart im September erreichte „Gute Nacht Österreich“ am 5. Dezember mit 222.000 Zuschauer/innen bei 9 Prozent MA.

-- Kultig und erfolgreich in ORF 1 auch 2019: „Single Bells“ erreichte am 16. Dezember 563.000 Seherinnen und Seher bei 18 Prozent MA und 21 bzw. 23 Prozent in den jungen Zielgruppen, 421.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte am 23. Dezember das Dakapo von „O Palmenbaum“.

Quelle: AGTT / GfK: TELETEST; Evogenius Reporting, Erwachsene 12+, Sehbeteiligung in Tausend und Marktanteil in Prozenten, Daten ab 25. Dezember 2019 vorläufig gewichtet, ORF.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at