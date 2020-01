Favoritner Neujahrskonzert am 6.1. mit Damen-Kapelle

Wien (OTS/RK) - Das „Favoritner Neujahrskonzert“ findet am Montag, 6. Jänner, im „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38) statt. Einmal mehr hat der Verein „Kultur 10“ die im In- und Ausland erfolgreiche Damen-Kapelle „Wiener Hofburg“ für diese beliebte Veranstaltung engagiert. Leiterin der 1993 ins Leben gerufenen Formation ist die treffliche Violinistin Gabriele Fussgänger-Karlinger. Den charmanten Künstlerinnen war bei Auftritten in aller Welt (Spanien, Italien, Frankreich, Dänemark, Schweden, Russland, Nordamerika,... ) die Gunst des Publikums beschieden. Beim kommenden „Favoritner Neujahrskonzert“ interpretieren die Musikerinnen ausgesuchte Stücke von „Walzerkönig“ Johann Strauß und anderer bekannter Komponisten. Beginn ist um 16.00 Uhr. Der Kartenpreis beträgt 12 Euro („Musikbeitrag“). Informationen und Eintrittskarten-Bestellungen: Telefon 0660/46 46 614 (Ehrenamtliches „Kultur 10“-Sekretariat: Roswitha Jarolim). Mitteilungen an den Kultur-Verein via E-Mail: waldmuellerzentrum@chello.at.

