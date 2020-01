Klangvolle „Winterträume“ im Amtshaus Margareten

Ab sofort Reservierungen möglich: verein.take5@gmail.com

Wien (OTS/RK) - Der „Kunst- und Kulturverein Take 5“ veranstaltet am Dienstag, 14. Jänner, einen stimmungsvollen Musik-Abend im Festsaal im Amtshaus Margareten (5., Schönbrunner Straße 54). Das Konzert mit dem Titel „Winterträume“ fängt um 19.30 Uhr an. Dargeboten werden berührende Kompositionen von Puccini, Verdi, Tosti und Lehar. Das Projekt wird durch den Bezirk unterstützt und gemeinsam mit der Plattform „Musik zum Fest“ durchgeführt. Mitwirkende am klingenden „Winterträume“-Programm sind Yuliya Lebedenko (Violine), Anna Fedorova-Latso (Klavier), Liudmilla Karpuk (Sopran) plus Bo Cheng (Tenor). Als Gast verstärkt die Sopranistin Hu Fei das Ensemble. „Um großzügige Spende für die Künstlerinnen und Künstler wird gebeten“, erklärt das „Take 5“-Vereinsteam. Konzert-Infos und Platz-Reservierungen per E-Mail: verein.take5@gmail.com.

