Digi-Bonus Plus: AK erweitert Bildungsförderung für Digital-Kurse

Graz (OTS) - Mit dem "Digi-Bonus" in Höhe von bis zu 300 Euro können sich AK-Mitglieder fit für die digitalisierte Arbeitswelt machen. Jetzt kommt neu auch noch der "Digi-Bonus Plus" dazu, bei dem die AK bis zu 80 Prozent der Kosten von Digital-Ausbildungen übernimmt.

Im Jahr 2019 hat die Arbeiterkammer eine große Digitalisierungsoffensive gestartet. Innerhalb von fünf Jahren investiert die steirische AK insgesamt 21,5 Millionen Euro in die digitale Qualifizierung ihrer Mitglieder. Eine Säule des Digitalisierungsschwerpunkts ist der "Digi-Bonus". AK-Mitglieder erhalten bis zu 150 Euro für allgemeine Weiterbildungskurse im Bereich Digitalisierung, für vertiefende Inhalte gibt es bis zu 300 Euro pro Kalenderjahr. Mit 1. 1. 2020 hat die AK ein zusätzliches Förderangebot geschaffen: "Mit dem "Digi-Bonus Plus" werden 50 Prozent von kostenintensiveren digitalen Ausbildungen gefördert", sagt Alexandra Hörmann, Leiterin der AK-Bildungsabteilung. Für AK-Mitglieder mit niedrigem Einkommen und Arbeitssuchende kann die Förderung sogar bis zu 80 Prozent betragen.

Digital-Kurse

Die "Digi-Bonus"- und "Digi-Bonus Plus"-Förderungen können für alle heuer begonnenen Kurse bei allen Bildungsanbietern, die bestimmte Qualitätskriterien erfüllen, eingelöst werden. Förderanträge müssen bis Ende des Jahres gestellt werden. Einschlägige Kurse aus dem Bereich Digitalisierung bietet etwa die Volkshochschule an, diese VHS-Kurse können mit dem "Digi-Bonus" und dem "Digi-Bonus Plus" besucht werden. Auch das bfi Steiermark hat vieles im Programm, etwa die Diplomausbildungen Social Media Managerin bzw. Manager, Datenschutzbeauftragte bzw. -beauftragter und Robotik-Technikerin bzw. -Techniker. Der "Digi-Bonus" und auch der "Digi-Bonus Plus" sind übrigens mit dem 60-Euro-Bildungsscheck kombinierbar, der zweimal im Jahr ausgestellt wird. Das gilt sowohl für VHS als auch bfi.



Alle Informationen finden Sie unter www.akstmk.at/presse



