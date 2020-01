Trotz Aus vor 30 Jahren „fahren“ noch 165.000 schwarze Taferl auf Österreichs Straßen

Mit 1. Jänner 1990 waren die alten Kfz-Kennzeichen Geschichte, doch noch immer sind mehr als 165.000 anzutreffen. Das zeigt eine Analyse der Wiener Städtischen Versicherung.

Wien (OTS) - Seit 1. Jänner 1990 sind sie passé – die schwarzen Kennzeichen, die im Volksjargon „schwarze Taferl“ genannt werden. Genau 30 Jahre nach der Umstellung sind noch immer mehr als 165.000 der alten Kennzeichen auf den österreichischen Straßen unterwegs. In Relation zu allen zugelassenen Fahrzeugen entspricht das immerhin noch rund zwei Prozent. „Es gibt keine Verpflichtung zum Austausch der alten Nummerntafeln, jedoch wurden und werden bei jeder Neuanmeldung automatisch die neuen Kennzeichen ausgegeben. Die weißen Taferl haben den Vorteil, dass sie eine stärkere Rückstrahlkraft und bessere Lesbarkeit besitzen und damit das Unfallrisiko reduzieren“, sagt Doris Wendler, Vorstandsdirektorin der Wiener Städtischen Versicherung.

Niederösterreich an der Spitze

Auch wenn die hohe Zahl der schwarzen Taferl überrascht, ist sie in den vergangenen Jahren doch stark rückläufig. Vor fünf Jahren waren es noch knapp 220.000, die vom Neusiedlersee bis zum Bodensee mit einem Retro-Kennzeichen ausgestattet waren. Gleichgeblieben sind indes die Bundesländer, die die meisten aufweisen. So liegt nach wie vor Niederösterreich (49.287) an der Spitze vor Oberösterreich (33.161) und der Steiermark (30.178). Auf Bezirksebene sind in der seit Jänner 2013 neu geschaffenen BH Südoststeiermark 5.268, in Mistelbach 4.860 und in Amstetten 4.122 schwarze Taferl registriert. In Wien sind noch 9.674 Kfz mit schwarzen Kennzeichen ausgestattet. In Kärnten (11.910) und in den westlichen Bundesländern Tirol (9.433), Salzburg (6.883) und Vorarlberg (5.355) sind es deutlich weniger als in den drei Top-Bundesländern.

Die meisten schwarzen Taferl in den Bezirken:

Burgenland

BH Neusiedl am See: 2.451

BH Eisenstadt-Umgebung: 1.558

BH Oberwart: 1.548

Kärnten

BH Spittal an der Drau: 2.946

LPD Kärnten/Klagenfurt: 1.324

BH Völkermarkt: 1.232

NÖ

BH Mistelbach: 4.860

BH Amstetten: 4.122

BH Gänserndorf: 3.875

OÖ

BH Braunau am Inn: 3.163

BH Vöcklabruck: 3.092

BH Grieskirchen: 2.788

Salzburg

BH Salzburg-Umgebung: 2.501

BH Sankt Johann im Pongau: 1.273

BH Zell am See: 936

Steiermark

BH Südoststeiermark: 5.268

BH Hartberg-Fürstenfeld: 3.091

BH Deutschlandsberg: 3.022

Tirol

LPD Tirol/Innsbruck: 1.966

BH Kufstein: 1.605

BH Innsbruck: 1.472

Vorarlberg

BH Bregenz: 2.307

BH Feldkirch: 1.331

BH Bludenz: 944

Quelle: VVO

Heiße Diskussion bei Einführung

Im Vorfeld war die Umstellung auf die neuen Kennzeichen von hitzigen Debatten begleitet. Die Frage, ob die schwarzen Nummerntafeln mit weißer Schrift von weißen mit schwarzer Schrift ersetzt werden sollten, beschäftigte nicht nur die österreichische Bevölkerung, sondern auch die Politik. An der Spitze der Gegner tat sich damals der Künstler Friedrich Hundertwasser hervor, der vor dem Verlust der nationalen und regionalen Identität warnte.

