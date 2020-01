Thermenresort Loipersdorf: Ein Flaggschiff erfindet sich neu!

Mit einem frischen Konzept möchte der Thermenleitbetrieb künftig aus der klassischen Thermenwerbung hervorstechen.

Bad Loipersdorf (OTS) - Ein neuer Anstrich sollte es werden. Herausgekommen ist ein eingängiger Claim und ein kompletter Relaunch der Corporate Identity der größten steirischen Therme.

Nach einer gründlichen Marktanalyse wurden auch die Grundsätze aus Vision, Mission und Werten überarbeitet und in einem neuen Leitbild zusammengefasst. Ein erster Schritt zur geplanten Neumodellierung des wichtigsten touristischen Arbeitgebers einer ganzen Region.

Parallel dazu fand eine Agenturausschreibung statt. Die Wünsche und Vorgaben der Geschäftsleitung waren umfangreich. Ziel war es, 40 Jahre Therme Loipersdorf sowie die Glücksgefühle eines Thermenurlaubes in die neue Kommunikation zu packen und damit zu punkten. Die Wiener Kreativagentur Zeppelin, Emil, Ludwig konnte dabei mit frischen sowie nachhaltigen Ideen punkten.



Der Weg vom kleinen aber feinen Schaffelbad mit nur einem Thermalwasserbecken und ein paar Stammgästen bis hin zum größten Thermenresort der Steiermark mit 35 Becken, 20 Saunen und einem vielfältigen Angebot für Jung und Alt war lang, aber stets voller Zuversicht. Seit 40 Jahren ist es der tägliche Antrieb aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, den Gästen ein unvergessliches Glückserlebnis zu ermöglichen.



Ab Jänner 2020 wird das Gefühl von Loyalität, die Vielfalt des Thermenresorts und die geschätzte Nähe zu den BesucherInnen mit der neuen Marketingkampagne nach außen transportiert. Es soll allen zeigen: Wir sind keine herkömmliche Therme. Das Thermenresort Loipersdorf ist vielseitig, überrascht und begeistert. Unsere Stärke ist die Vielfalt – so, dass wir immer sagen können: „Loift bei uns!“



Geschäftsführer Philip Borckenstein-Quirini:

„Was immer unsere Gäste von uns erwarten, wir liefern und wollen immer wieder aufs Neue überraschen.“



Die wichtigsten Proofpoints des Thermenresorts Loipersdorf:

• Größte steirische Therme

• Größter touristischer Arbeitgeber der Region

• Über 300 Mitarbeiter, über 2.000 Arbeitsplätze in der Region

• 35 Becken, 20 Saunen, 5 Rutschen, Gesundheitszentrum

• Etwa 560.000 Gäste pro Jahr

• Gesamtumsatz € 24,5 mio. (2017/18)

• 2 Tochtergesellschaften: Hotel DAS SONNREICH**** und Congress Loipersdorf



