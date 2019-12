Österreichische Staatsdruckerei GmbH begrüßt österreichische Pass-Entscheidung

Österreichische Ausweisdokumente kommen weiterhin aus österreichischer Produktion, Zuschlag klare Bestätigung der verfolgten Qualitätsstrategie

Wien (OTS) - Die Österreichische Staatsdruckerei GmbH (OeSD) begrüßt ausdrücklich die Entscheidung zur Vergabe des europaweit ausgeschriebenen Auftrages für österreichische Identitäts- und Ausweisdokumente an die OeSD. „Nichts ist schützenswerter als die eigene Identität. Mit dieser Entscheidung wissen die Österreicherinnen und Österreicher ihre Identität auch zukünftig durch die anerkannte Expertise der OeSD rundum geschützt“, zeigt sich OeSD CEO Lukas Praml erfreut.

Reisepass, Führerschein und Co. kommen auch zukünftig aus Österreich

Mit dem Zuschlag an die OeSD erfolgt die gesamte Produktion und die Personalisierung von österreichischen Identitäts- und Ausweisdokumenten weiterhin im Hochsicherheitsbereich der Staatsdruckerei in Wien. „Die sensiblen Identitätsdaten der Bürgerinnen und Bürger verbleiben schon heute während der Herstellung zu jedem Zeitpunkt sicher in Österreich. Das wird auch so bleiben“, unterstreicht Praml.

Stärkung für Wirtschaftsstandort Österreich

Von der Entscheidung profitiert nicht nur die Sicherheit Österreichs, sondern auch der heimische Wirtschaftsstandort. Mit innovativen Lösungen für den analogen und digitalen Hochsicherheitsmarkt sorgt die Staatsdruckerei auch in Zukunft für österreichische Wertschöpfung. „Das ist ein deutlicher Impuls für den Wirtschaftsstandort Österreich. Zum Start ins neue Jahr ist das eine sehr positive Nachricht für unsere hervorragenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, bekräftigt Praml.

National und international anerkannte Qualitätsstrategie

Den erhaltenen Zuschlag sieht der OeSD CEO als klare Bestätigung der verfolgten Qualitäts- und Digitalisierungsstrategie. „Wir freuen uns, die gewohnt hohen Qualitätsansprüche der Österreicherinnen und Österreicher weiterhin erfüllen zu dürfen“, so Praml. Auch im internationalen Markt konnte die OeSD ihre Position als innovativer Qualitätsanbieter ausbauen und den Exportanteil deutlich steigern.

Sichere Zukunft mit digitaler Identität

Mit der Digital-Tochter youniqx Identity AG konnte die OeSD international ebenfalls reüssieren. Ein Meilenstein ist der Zuschlag für die Einführung von MIA („My Identity App“) in Liechtenstein. Basierend auf der in Eigenregie entwickelten MIA-Plattform wurde eine maßgeschneiderte eID-Lösung geschaffen, mit der die Bürgerinnen und Bürger Liechtensteins Behördengänge zukünftig digitalisiert erledigen können. Gemeinsam mit den anderen digitalen Angeboten (Video-Identitätsnachweis „MICK“ und Blockchain-Sicherheitslösung „chainlock“) sieht sich Praml bestens aufgestellt: „Digitale Identität ist für uns Realität. Wir liefern heute erfolgreich Antworten auf die Fragen von privaten Personen, Firmen und Staaten zu digitaler Identität im 21. Jahrhundert“.

Über die OeSD und youniqx Identity AG

Die Österreichische Staatsdruckerei GmbH (OeSD) ist ein österreichisches Hochsicherheitsunternehmen mit Schwerpunkt auf sichere Identitäten. Als Komplettanbieter für ID-Services sorgt sie für die Entwicklung, Implementierung und Bereitstellung von Personalisierungslösungen für Identitätsdokumente, wie beispielsweise den österreichischen Reisepass. 2018 wurde das Portfolio mit der hauseigenen Digital-Tochter youniqx Identity AG um Lösungen für sichere digitale Identitäten erweitert. Das Unternehmen ist mit „MICK“ (My Identity Check), „MIA“ (My Identity App), dem weltweit ersten System für integriertes Identitätsmanagement, sowie „chainlock“, der hochsicheren Private-Key-Lösung für Blockchain-Anwendungen, bestens für die digitale Zukunft gerüstet. www.staatsdruckerei.at / www.youniqx.com

