Illegaler Handel mit Pyrotechnik – erneut große Sicherstellungen

Wien (OTS) - 30.12.2019, 16:45 Uhr

15., Braunhirschenpark bzw. Sechshauser Straße

Beamte der Polizeiinspektion Storchengasse bemerkten gestern im Braunhirschenpark, wie ein 10- und ein 11-Jähriger mit einem Böller hantierten (Pyrotechnik der Kategorie F2, Abgabealter: 16 Jahre). Laut ihren Aussagen wurde ihnen der Gegenstand in einem nahegelegenen Geschäft in der Sechshauser Straße verkauft. Der dortige Verkäufer bestritt zunächst, Pyrotechnik dieser Kategorie zu verkaufen. Im Geschäft und im Lagerraum konnten im Anschluss zahlreiche pyrotechnische Gegenstände der Kategorie F2 aufgefunden werden, darunter Böller und Raketen ohne der gesetzlich vorgeschriebenen „CE“-Qualitätskennzeichnung.

Aufgrund der erheblichen Menge an nicht fachgerecht verstauter, unzertifizierter Pyrotechnik wurden der Sicherstellung sprengstoffkundige Beamte und der Entschärfungsdienst des BMI hinzugezogen. Insgesamt stellte man ca. 130 kg an Böllern, Raketen und anderen derartigen Gegenständen sicher. Der 27-jährige Verkäufer wurde mehrfach angezeigt und muss mit erheblichen Geldstrafen rechnen.

