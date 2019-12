Erfolg für „Dennstein & Schwarz – Pro bono, was sonst!“: Bis zu 740.000 Zuseherinnen und Zuseher

Top-Reichweite für den zweiten Film der ORF/ARD Degeto-Anwaltskomödie mit Martina Ebm und Maria Happel

Wien (OTS) - Bis zu 740.000 Zuseherinnen und Zuseher sahen gestern, am Sonntag, dem 29. Dezember 2019, in ORF 2, wie das ungleiche Duo Martina Ebm und Maria Happel in der ORF-Premiere von „Dennstein & Schwarz – Pro bono, was sonst!“ als Anwältinnen gemeinsame Sache machten. Durchschnittlich erreichte der zweite Fall der ORF/ARD-Anwaltskomödienreihe 694.000 Zuseherinnen und Zuseher bei einem Marktanteil von 21 Prozent.

ORF-Programmdirektorin Mag. Kathrin Zechner: „Das kongeniale Schauspielerinnen-Duo Martina Ebm und Maria Happel hat auch in den neuen Fällen – sehr zur Freude der Zuschauerinnen und Zuschauer – nichts unversucht gelassen, um ihren Klientinnen und Klienten zu ihrem Recht zu verhelfen. Die spannende Familien- und Erbschaftsgeschichte der feinsinnigen Konstanze Breitebner, mit starker regionaler Verankerung und vielschichtigen Charakteren konnte erneut unser Publikum in ihren Bann ziehen. Ich danke allen Beteiligten für eine starke weibliche Filmreihe mit durch und durch österreichischer DNA.“

Auch die deutschsprachige Free-TV-Premiere der hochkarätig besetzten Neuverfilmung von „Mord im Orient Express“ in ORF 1 wurde sehr gut genutzt: Bis zu 574.000 Zuseherinnen und Zuseher ließen sich Inspektor Poirots Mörderjagd im luxuriösen Zug nicht entgehen. Im Schnitt waren 516.000 bei einem Marktanteil von 16 Prozent mit dabei. Der Marktanteil bei den 12- bis 49-Jährigen erreichte 25 Prozent.

„Dennstein & Schwarz“ ist eine Produktion der FILM27 in Koproduktion mit dem ORF und der ARD Degeto für Das Erste, gefördert von CINESTYRIA Filmcommission and Fonds sowie Film Commission Graz.

