„Die Schöne und das Biest“ und „Greatest Showman“ als deutschsprachige Free-TV-Premieren am 1. Jänner in ORF 1

Bezaubernde Realverfilmung des Disney-Klassikers mit Emma Watson und mitreißender Musicalfilm mit Hugh Jackman

Wien (OTS) - Deutschsprachige Free-TV-Premieren am Neujahrstag! Mit „Die Schöne und das Biest“ steht am Mittwoch, dem 1. Jänner 2020, um 20.15 Uhr die bezaubernde und opulente Realverfilmung von Disneys Zeichentrickklassiker auf dem Programm von ORF 1. Unter der Regie von Bill Condon entstand ein prachtvolles Kostüm-Musical mit Starbesetzung: Das Biest, verkörpert von Dan Stevens, hofft auf die Liebe von Emma Watson als wunderschöne Belle, um den Bann zu brechen. Neben Watson und Stevens sind u. a. Luke Evans, Kevin Kline und Josh Gad zu sehen. Gleich danach um 22.15 Uhr ist Hugh Jackman an der Seite von Zac Efron, Michelle Williams und Rebecca Ferguson der „Greatest Showman“: Der mitreißende und bildgewaltige Musicalfilm von Regisseur Michael Gracey erzählt die Erfolgsgeschichte des Show-Pioniers P. T. Barnum, dem Gründer eines berühmten Wanderzirkus‘. Und bereits am Vormittag, ab 9.30 Uhr in ORF 1 gibt es ein Wiedersehen mit dem Disney-Klassikern „Bambi“ aus dem Jahr 1942 und dem Oscar-gekrönten Zeichentrickfilm „Die Schöne und das Biest“ (10.40 Uhr).

Mehr zu den Inhalten:

„Die Schöne und das Biest“ um 20.15 Uhr

Die ebenso kluge wie schöne Belle (Emma Watson) gilt als Tochter eines schrulligen Erfinders als Außenseiterin. Sie liest viel und träumt davon, einmal die große weite Welt zu erkunden. Der überhebliche, einfältige Offizier Gaston (Luke Evans) wirbt daher vergeblich um ihre Gunst. Eines Tages kehrt ihr Vater (Kevin Kline) nicht mehr zurück nach Hause. Nach besorgter Suche findet sie ihn in einem Verlies eines düsteren Schlosses, festgehalten von einem hartherzigen Biest (Dan Stevens). Um ihren Vater zu befreien, bleibt sie an dessen Stelle bei dem Ungeheuer. Sie ahnt nicht, dass sich im Kern der gefürchteten Bestie ein verwunschener Prinz verbirgt.

„Greatest Showman“ um 22.15 Uhr

Gegen den Willen seines wohlhabenden Schwiegervaters zieht P.T. Barnum (Hugh Jackman) mit seiner Jugendliebe Charity (Michelle Williams) nach New York und gründet mit ihr eine Familie. Als er den Job verliert, will er mit seinem Geschäftspartner Carlyle (Zac Efron) ein Theater eröffnen. Einzigartige Menschen wie die „bärtige Frau“ (Keala Settle) oder der „größte Mann der Welt“ sollen dort auftreten. Angefeindet und als Freak-Show kritisiert, werden die Vorstellungen aber von dem begeisterten Publikum gestürmt. Mit dem Engagement der bezaubernden Sängerin Jenny Lind (Rebecca Ferguson) setzt Barnum sein Glück, aber auch das all seiner Freunde aufs Spiel.

