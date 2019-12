Ausmisten und dann? Tipps für das Lagern im Selfstorage-Abteil

Wien (OTS) - Ausmisten oder behalten? Die Antwort auf diese Frage ist nicht immer leicht. Vieles wollen wir behalten, auch wenn wir dafür zu Hause eigentlich keinen Platz haben. Sei es die Sammlung von Urlaubsandenken oder die von der Großmutter vererbte Truhe, die schön und vielleicht sogar wertvoll, aber doch etwas sperrig ist. Selfstorage bietet eine praktische Lösung zur sicheren und sauberen Aufbewahrung der Dinge, die zum Weggeben oder Wegwerfen zu schade sind. Der Lagerraumanbieter MyPlace-SelfStorage hat einige Tipps zusammengestellt, mit denen das Einlagern in ein Selfstorage-Abteil leichter von der Hand geht.

Wenn der Jahreswechsel vor der Tür steht, beginnen wieder die Gedanken daran, was im nächsten Jahr alles anders werden soll. Mehr Sport, weniger Süßigkeiten und endlich einmal Zuhause aufräumen, ausmisten und Platz schaffen. Aufräumen mit KonMari, Magic Cleaning oder die 3 Kisten – zahlreiche Methoden versprechen eine Lösung für das ewige Platzproblem in den eigenen vier Wänden. Doch ganz gleich, wie: Dinge wegzugeben oder gar wegzuwerfen, ist nicht einfach. Die über Jahre hinweg angehäuften Besitztümer sind mehr als reine Gebrauchsgegenstände. Sie sind verbunden mit Lebensgeschichten und Erinnerungen und besitzen einen hohen ideellen Wert.

Ins Selfstorage-Abteil: Wie findet man die richtige Abteilgröße?

Für diesen Fall bietet Selfstorage eine praktische Lösung, denn hier können all die Habseligkeiten sicher, trocken und uneinsehbar ausgelagert werden. Der Lagerraumanbieter MyPlace-SelfStorage ist mit 248.000 Quadratmetern Lagerfläche der Marktführer im deutschsprachigen Europa. Der österreichische Gründer und Geschäftsführer Martin Gerhardus bezeichnet seine Selfstorage-Abteile gerne als „Keller außer Haus“. Allerdings ist – anders als zu Hause – deren Größe mit Lagerabteilen zwischen 1 und 50 qm flexibel und individuell wählbar. Als Faustregel gilt hier: 10 Prozent der Wohnfläche bieten genügend Platz zur Einlagerung der gesamten Wohnungseinrichtung (Einbauküche ausgenommen). Bei MyPlace kann man direkt online prüfen, ob ein passendes Lagerabteil in der gewünschten Filiale verfügbar ist und was es kostet. Ist man sich bezüglich der passenden Abteilgröße jedoch unsicher, hilft das Personal vor Ort weiter.

Die Vorbereitung: Kartons richtig packen

Ist das richtige Abteil gefunden, gilt das Motto „Ordnung ist das halbe Leben“. Um nichts zu vergessen, sollten alle Dinge, die in das Abteil ziehen, auf einer Liste notiert werden. Beim Packen gibt es einiges zu beachten: schwere Gegenstände, wie zum Beispiel Bücher, in kleineren Kartons verstauen und leichte, wie etwa das Spielzeug aus Kindheitstagen, in größere Kisten packen. Um Schäden zu vermeiden, werden zerbrechliche Gegenstände in Luftpolsterfolie gewickelt. Die Kisten am besten so beschriften, dass die Aufschrift auch gestapelt lesbar ist.

Einlagerung ins Abteil: Das Tetris-Spiel beginnt

Nach dem Einpacken beginnt das große Tetris-Spiel im Lagerabteil: Wie findet alles einen Platz? Hierfür gibt es ein paar praktische Tipps: schwere Gegenstände unten lagern und leichte Kartons daraufstellen, damit nichts zerdrückt werden kann. Größere Möbelstücke nach Möglichkeit zerlegen. Das erleichtert den Transport und eine platzsparende Lagerung. Dabei ist Kreativität gefragt: Kartons beispielsweise im leeren Kleiderschrank stapeln und Bücher im Kühlschrank verstauen. Hier allerdings die Tür durch ein eingeklemmtes Tuch einen Spalt offenstehen lassen, sonst droht Schimmel. Und sperrige Möbelstücke, wie etwa ein Sofa, immer hochkant lagern, um so auch die gesamte Höhe des Abteils zu nutzen. Dabei nicht vergessen, das Ganze mit einer Hülle abzudecken, damit alles vor Staub, Schmutz und Kratzern geschützt ist.

Damit man später auch noch an die hintersten Kartons und Gegenstände gelangt, sollte in der Mitte des Abteils stets ein schmaler Gang freigehalten werden. Auch ein Plan, wo welche Kisten und Kartons gelagert sind, kann hilfreich sein. An der Innenseite der Abteiltür geklebt, stellt er sicher, dass man immer die Übersicht behält. Mit diesen einfachen Tipps und Tricks steht dem Ausmisten nichts mehr im Wege.

