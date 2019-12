ÖSTERREICH: Polizei ermittelt wegen versuchten Einbruchs bei Präsident Van der Bellen

Vier Verdächtige in Wohnhaus des Präsidenten gesichtet - Männer konnten flüchten

Wien (OTS) - Wie die Tageszeitung ÖSTERREICH in ihrer Montagsausgabe sowie auf ihrem Online-Portal oe24.at berichtet, ermittelt die Polizei wegen einem Einbruch im Wohnhaus von Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Am 25. Dezember haben sich laut Polizei-Angaben vier unbekannte Männer im Mehrparteienhaus im 3. Bezirk herumgeschlichen, in dem auch der Bundespräsident wohnt.

"Die Verdächtigen trieben sich um etwa 19.10 Uhr bei den Türen herum, als jemand im Haus darauf aufmerksam wurde und sie ansprach", bestätigte die Polizei den Vorfall gegenüber ÖSTERREICH. Die Männer flüchteten daraufhin.

Wie ÖSTERREICH von Seiten der Polizei weiters bestätigt wurde, wird nun wegen versuchten Einbruchs ermittelt.

