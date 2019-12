Virales Video zeigt: Niemand will zu Silvester länger einkaufen

Kein Bedarf an längeren Silvester-Öffnungszeiten - Beschäftigte sollen Zeit für ihre Familie haben

Wien (OTS) - Es ist ein einfaches Video, ohne großen Aufwand produziert. Aber offenbar ist das Thema sehr vielen Menschen eine Herzensangelegenheit. Knapp 800.000 Aufrufe hat das vom Österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB) produzierte Video über längere Öffnungszeiten zu Silvester bereits, mehr als 1.400 Kommentare finden sich allein auf Facebook darunter.



"Wir sehen an den Reaktionen auf der Straße und im Netz, dass die überwältigende Mehrheit der Menschen auf unserer Seite steht. Längere Öffnungszeiten zu Silvester werden von den allermeisten ganz klar abgelehnt", sagt ÖGB-Vizepräsidentin Korinna Schumann in einem Statement dazu.



Auf die Frage, ob es längere Öffnungszeiten zu Silvester braucht, antwortet eine Frau im Video: "Ich finde es nicht in Ordnung. Die Leute haben auch Familien." Genau so sehen es auch die User im Netz: "Früher waren am Samstag um 12 die Geschäfte zu und wir haben auch überlebt. Dafür hatten die Familien mehr Zeit miteinander", kommentiert etwa Martina G.



Korinna Schumann kann das nur unterstreichen: "Die Beschäftigten im Handel sind Menschen und keine Maschinen. Und Menschen haben ein Recht auf Erholung." Abschließend appelliert die ÖGB-Vizepräsidentin an die Konsumentinnen und Konsumenten: "Gehen Sie zu Silvester ab 15 Uhr bitte nicht mehr einkaufen! Damit alle verstehen, dass Menschen wichtiger sind als der Profit und dass auch die Beschäftigten im Handel ein Recht haben, Zeit mit ihrer Familie zu verbringen."



Hintergrund des Videos war die Ankündigung mehrerer Handelsketten, die Öffnungszeiten zu Silvester auszudehnen, um Einkaufen auch nach 15 Uhr noch zu ermöglichen.



Link zum Video: https://www.facebook.com/oegb.at/videos/664202410777227/



