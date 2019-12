Wölbitsch: In Wien regieren Mutlosigkeit und Stillstand

Neue Volkspartei Wien fordert Tourismuszonen – Ludwigs Stillstandspolitik aufbrechen

Wien (OTS) - „In Wien regieren Mutlosigkeit und Stillstand. Wir wollen diese Stillstandspolitik des SPÖ-Bürgermeisters aufbrechen“, betont Stadtrat Markus Wölbitsch zu den heutigen Aussagen von Michael Ludwig. Vor allem die Blockade von Tourismuszonen schade der Bundeshauptstadt. „Kaufkraft fließt derzeit ins benachbarte Bratislava oder ins Internet ab, Wertschöpfung geht verloren. Tourismuszonen in Wien würden 800 neue Arbeitsplätze für Wien und rund 140 Millionen Euro zusätzlichen Umsatz in den Geschäften der Stadt bringen.“

Während alle anderen Bundesländer selbst in kleinsten Tourismusorten sowie ein Großteil der europäischen Hauptstädte Tourismuszonen eingeführt haben, lässt die Millionenstadt Wien aus. Auch in mehreren Landeshauptstädten wie Salzburg, Klagenfurt, Innsbruck und Begrenz gibt es bereits Tourismuszonen. „Aber das rot-grün regierte Wien ist anders. Machen wir daher jetzt einen Schritt zur Weltstadt und setzen Tourismuszonen in Wien um“, fordert der ÖVP-Stadtrat. Von Tourismuszonen würden Wienerinnen und Wiener genauso profitieren wie Touristen. „Ein Federstrich des Bürgermeisters genügt und Wien hätte endlich Tourismuszonen.“

„Die SPÖ hat keine Antworten auf die Fragen unserer Zeit“, hält Markus Wölbitsch vor dem bevorstehenden Wahljahr fest: „Bürgermeister Ludwig steht für jährliche Gebührenerhöhungen, Sozialmissbrauch im Gemeindebau und Missstände im Wiener Rettungswesen. Daher wollen wir die Abschaffung des Teuerungsgesetzes, stärkere Kontrollen im Gemeindebau und einen Gesundheits- und Pflegegipfel. Wien braucht mehr Türkis!“

Unter www.tourismuszonen-jetzt.at können sich alle eintragen, die sich für Tourismuszonen in Wien aussprechen wollen.

