Aglaia Szyszkowitz, Devid Striesow, Erwin Steinhauer und „Die Wunderübung“

ORF-2-Premiere für ORF-kofinanzierte Verfilmung von Daniel Glattauers Erfolgsstück am 30. Dezember

Wien (OTS) - Ein Paar will seine – aussichtslose scheinende – Ehekrise mit einem Therapeuten in den Griff bekommen und einen Neustart wagen. Doch ausgerechnet Letzterer stößt dabei nicht nur beruflich, sondern vor allem auch privat an seine Grenzen. Aglaia Szyszkowitz und Devid Striesow konfrontieren Erwin Steinhauer am Montag, dem 30. Dezember 2019, um 20.15 Uhr in ORF 2 in Daniel Glattauers Bestsellerverfilmung „Die Wunderübung“ (vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanziert) mit den mehr oder weniger normalen Szenen einer Ehe und bringen damit eine etwas andere Therapiesitzung ins Rollen. Michael Kreihsl hat sowohl das Theaterstück als auch den Film inszeniert (und das Drehbuch dazu verfasst) – und erreichte mit mehr als 60.000 Besucherinnen und Besuchern Platz vier der Charts des österreichischen Kinofilms 2018.

Mehr zum Inhalt

Joana (Aglaia Szyszkowitz) und Valentin Dorek (Devid Striesow), ein Ehepaar in der Krise. Er ist technischer Leiter in der Flugzeugindustrie, sie Historikerin. Sie haben zwei beinahe erwachsene Kinder. Kennengelernt haben sie einander vor 17 Jahren beim Tauchen, in perfekter, wortloser, stiller Unterwasserharmonie. Seitdem ist viel Zeit vergangen. Wegen andauernder gegenseitiger Vorwürfe, unendlicher Konfliktthemen, nicht verarbeiteter Kränkungen und lautstarker Streitigkeiten besuchen sie eine Probestunde bei einem Paartherapeuten. Aber zuerst einmal liefern sie einander im Ordinationszimmer des Therapeuten die schon ewig eintrainierte Zimmerschlacht. Sie hört nicht auf, er hört nicht zu. Die gestörte Kommunikation der beiden bringt den Therapeuten fast an den Rand seiner Kunst, bis sein Handy klingelt und eine überraschende Nachricht im Raum steht, die die Therapiestunde komplett durcheinanderbringt.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at