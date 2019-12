„Schluss mit lustig – Der satirische Jahresrückblick 2019“ am 30. Dezember in ORF 1

Gerald Fleischhacker begrüßt Vitásek, Kristan, Seidl, Spörk, Maleh, Loos und Eckel

Wien (OTS) - Ein Pointenfeuerwerk vor Silvester erwartet das Publikum, wenn Gerald Fleischhacker am Montag, dem 30. Dezember 2019, um 20.15 Uhr in ORF 1 „Schluss mit lustig – Der satirische Jahresrückblick 2019“ präsentiert. Unter pointierter Mithilfe von Aida Loos, Nadja Maleh, Andreas Vitásek, Alex Kristan, Christof Spörk, Gery Seidl und Klaus Eckel werden die markantesten, unglaublichsten, verrücktesten Ereignisse des Jahres in Erinnerung gerufen und satirisch kommentiert.

Andreas Vitásek nimmt die Ereignisse der Innenpolitik aufs Korn. Gery Seidl betrachtet Chronikales und berichtet von einem entflohenen Häftling, der aus Fuerteventura freiwillig zurückkam, weil Fuerteventura „auch nicht mehr das ist, was es war“. „Oberst“ Klaus Eckel berichtet aus dem Tiergarten, welche Tiere insgeheim gefährliche Terroristen sein könnten. Alex Kristan hat den Sport übernommen und rühmt Marcel Hirscher, der so schnell war, dass er während des Slaloms noch einen Bausparer bei Hermann Maier unterschreiben konnte. Nadja Maleh bedauert die drei von zehn Österreicher/innen, die ohne Partner/innen ins neue Jahr gehen müssen. Aida Loos überlegt, was alles in 217 Jahren passieren könnte. So lang dauert es nach neuesten Erkenntnissen, bis Frauen gleich viel bezahlt bekommen wie Männer. In einer wunderbaren Blödelei spielen Gery Seidl und Nadja Maleh alternde Operettensänger, die Benefiz-Veranstaltungen mit entsprechenden Hadern begleiten wollen. Und dann kommt noch Hans Krankl auf die Bühne und kommentiert unnachahmlich die Ereignisse der Weltpolitik. Oder ist es doch Alex Kristan? Außerdem gibt es einige filmische Neuinterpretationen des berüchtigten Ibiza-Videos im Stil von Michael Haneke, Franz Antel oder Quentin Tarantino. Und zum Abschluss bittet Host Gerald Fleischhacker alle nochmal auf die Bühne und man zählt am Vorabend von Silvester die paar tausend Sekunden herunter.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at