AVISO - 30.12. Fototermin: Bürgermeister Ludwig bei den Aufbauarbeiten für den 30. Wiener Silvesterpfad

Countdown für die größte Party des Jahres

Wien (OTS/RK) - Bürgermeister Michael Ludwig stattet dem 30. Wiener Silvesterpfad am Montag, dem 30. Dezember 2019 einen Besuch ab und ist um 9.30 Uhr bei den Aufbauarbeiten am Wiener Rathausplatz zugegen. Zehn Veranstaltungsorte in der Wiener Innenstadt unterhalten die BesucherInnen zu Silvester mit einer eindrucksvollen Mischung aus Show, Musik und Unterhaltung.

Die VertreterInnen der Medien sind zu diesem Film- und Fototermin herzlich eingeladen.

Zeit: Montag, 30.12.2019, 9.30 Uhr

Ort: 1., Bühne am Rathausplatz

