ORF III am Freitag: Dreimal „Agatha Christie’s Poirot“ mit David Suchet

Außerdem: „Vier Frauen und ein Todesfall“

Wien (OTS) - Krimispannung aus Großbritannien und Österreich präsentiert ORF III Kultur und Information am Freitag, dem 27. Dezember 2019. So stehen ab 20.15 Uhr drei legendäre Agatha-Christie-Romanverfilmungen mit David Suchet als Kultermittler Hercule Poirot auf dem Programm, danach ermitteln die vier Hobby-Miss-Marples aus dem Salzkammergut in „Vier Frauen und ein Todesfall“.

Den Auftakt des „Agatha Christie’s Poirot“-Tripels macht der Film „Die Kleptomanin“ (20.15 Uhr) von Edward Bennett aus dem Jahr 1995. Ein Haus voller junger Leute, zumeist Studenten aus dem In- und Ausland, und eine Reihe merkwürdiger Vorfälle – das sind die Zutaten für diesen Fall von Hercule Poirot. Ein Ring wird gestohlen, ein Rucksack zerschnitten, Glühbirnen entfernt, Gift gestohlen und am Ende sind drei Menschen tot, brutal ermordet. Gemeinsam mit Chief Inspector Japp (Philip Jackson) stößt Poirot auf einen Schmugglerring und auf ein dunkles Familiengeheimnis.

In „Das Eulenhaus“ (22.00 Uhr) freut sich Poirot auf ein ruhiges Wochenende in seinem neuen Landhaus, als er in einen Mord auf dem benachbarten Landsitz involviert wird. Zahlreiche Gäste sind dort anwesend, als plötzlich untertags einer der Besucher, der Arzt John Christow, am Pool erschossen wird. Als Poirot die Szenerie betritt, fallen ihm einige Ungereimtheiten auf. Zu einfach scheint die Tatsache, dass die Ehefrau des dort lebenden Arztes mit einer Pistole in der Hand neben ihrem Mann am Pool steht. Es entspinnt sich ein kleines Verwirrspiel der Anwesenden, das Poirot nur unter Aufwendung all seines detektivischen Spürsinns enträtseln kann. Regie führte Simon Langton.

„Doppelte Sünde“ (23.35 Uhr) heißt die Agatha-Christie-Verfilmung von Richard Spence. Poirot ist extrem schlecht gelaunt. Er ist der Meinung, dass Hastings’ (Hugh Fraser) graue Zellen etwas Erholung bräuchten und schlägt einen Kurzurlaub vor, in dessen Verlauf die beiden auf eine junge Frau treffen. Diese will wertvolle Miniaturen an einen reichen Amerikaner verkaufen, doch auf dem Weg zu diesem Kunden werden die Objekte gestohlen.

Um 0.30 Uhr folgt mit der Produktion „Vier Frauen und ein Todesfall:

Kellerkinder“ humorige Krimispannung aus Österreich. Nachdem die Ilmer Dorfbevölkerung erfahren musste, dass die stramme Julie (Adele Neuhauser) mit dem damals minderjährigen Toni (Gerhard Greiner) im Vollrausch ein Kind gezeugt hat und dieses, ein Mädchen namens Pippa (Miriam Stein), nun im Alter von 25 Jahren in den Ort gekommen ist, ist Julie bei allen unten durch. So ist auch niemand gerne bereit, Julie dabei zu helfen, nach der plötzlich spurlos verschwundenen Pippa zu suchen.

