LH a.D. Erwin Pröll zum Ableben von Ernst Höger

„Waren politische Kontrahenten, haben uns aber nie als Gegner behandelt“

St. Pölten (OTS) - „Ernst Höger war ein Politiker aus und mit Leidenschaft, der an wichtigen Entwicklungspunkten unseres Landes Verantwortung getragen hat. Er war sieben Jahre lang mein Regierungspartner und politisches Gegenüber in der NÖ Landesregierung. Wir haben einander als Kontrahenten, aber nie als Gegner gesehen. Höger war stets ein fairer Partner, der trotz aller ideologischer Gegensätze und Unterschiede immer die Zusammenarbeit in den Vordergrund gestellt hat. Diese gute berufliche Zusammenarbeit hat auch zu einer privaten Verbundenheit geführt. Wir haben durch alle Höhen und Tiefen bis zuletzt persönlichen Kontakt gehalten. Umso schmerzvoller ist daher für mich sein Ableben. Mein Mitgefühl gilt seiner Gattin Elisabeth und seiner Familie“, so Landeshauptmann a.D. Dr. Erwin Pröll zum Tod des früheren Landeshauptmann-Stellvertreters Ernst Höger.

