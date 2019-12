LH Mikl-Leitner zum Ableben von Ernst Höger

„Höchste Anerkennung über Partei- und Landesgrenzen hinweg“

St. Pölten (OTS/NLK) - „Ernst Höger hat weit über Partei- und Landesgrenzen hinweg höchste Anerkennung genossen. Er hat sein Leben dem Land gewidmet und mit unglaublicher Umsicht und Weitsicht Meilensteine für unser Land gesetzt“, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zum Ableben des ehemaligen Landeshauptmann-Stellvertreters.

„Ernst Höger war eine treibende Kraft bei historischen Entscheidungen für unser Land“, verweist die Landeshauptfrau etwa auf die Landeshauptstadtentscheidung oder die Regionalisierung. „Einsatzbereitschaft und Fachwissen, aber vor allem seine Dialogfähigkeit und sein Wille zum Konsens und zum Miteinander haben ihn ausgezeichnet. Das macht ihn zum Vorbild für alle Generationen nach ihm“, betont sie.

„Niederösterreich wird ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren. Ernst Höger hat einen bleibenden Platz in den Geschichtsbüchern des Landes, aber auch in den Herzen der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher. Unsere Anteilnahme gilt in diesen schweren Stunden seiner Familie“, so Mikl-Leitner.

Der am 30. August 1945 in Berndorf geborene Ernst Höger war von 1979 bis 1980 Abgeordneter zum NÖ Landtag, 1980 wurde er Landesrat für Gemeinde- und Wohnbauwesen. 13 Jahre lang, von 1986 bis 1999, war er Landeshauptmann-Stellvertreter.

