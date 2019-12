Florian Silbereisen übernimmt das „Traumschiff“-Ruder

ORF-2-Premiere für vier neue Filme der ORF/ZDF-Erfolgsreihen „Das Traumschiff“ und „Kreuzfahrt ins Glück“ ab 26. Dezember

Wien (OTS) - Wer wird der neue Kapitän des „Traumschiffs“? Gibt es Liebe auf den ersten Blick? Und was passiert, wenn das Herz eines Verstorbenen in jemand anderem weiterschlägt? Das ORF/ZDF-„Traumschiff“ nimmt – erstmals mit Neo-Kapitän Florian Silbereisen – Kurs auf Antigua und Kolumbien (26. Dezember und 1. Jänner, jeweils 20.15 Uhr). In zwei neuen ORF/ZDF-Episoden geht es außerdem wie gewohnt rund um den Jahreswechsel auf eine „Kreuzfahrt ins Glück“, diesmal in die Normandie (26. Dezember, 21.50 Uhr) und nach Menorca (1. Jänner, 21.50 Uhr). An Bord ist neben Florian Silbereisen das Team um Barbara Wussow, Nick Wilder, Harald Schmidt und Daniel Morgenroth sowie Jan Hartmann. Als Gäste mit auf Reisen sind u. a. Uschi Glas („Das Traumschiff – Antigua“), Helmut Zierl und Angela Roy („Kreuzfahrt ins Glück – Hochzeitsreise nach Menorca“).

Florian Silbereisen: „Eine Herzensangelegenheit“

2017 hat Florian Silbereisen zum ersten Mal eine „Traumschiff“-Rolle als Offizier an der Seite von Ex-Kapitän Sascha Hehn übernommen. Nun kehrt er als Kapitän auf das „Traumschiff“ zurück. „Das ,Traumschiff‘ ist eine Institution“, so Florian Silbereisen. Die Serie gehört für Millionen Menschen als fester Bestandteil zu Weihnachten und Neujahr. Manchen richten sogar die Feiertage danach aus, um ganz in Ruhe ein bisschen auf Reisen zu gehen. Das ,Traumschiff‘ erzählt seine Geschichten auf eine ganz besondere Art und Weise – so wie keine andere Serie. Der Kapitän ist für mich wirklich viel mehr als nur eine Rolle! Das ist für mich eine Herzensangelegenheit! Das ,Traumschiff‘ ist wirklich Kult und eine Institution und hat einen Kapitän verdient, der diese Rolle nicht einfach nur spielt, sondern auch ein Stück weit lebt und die Zuschauerinnen und Zuschauer gut unterhalten möchte. Einen Kapitän, der voll hinter der Serie steht, der seine Aufgabe und vor allem das Publikum ernst nimmt. Dafür werde ich alles geben, meine ganze Leidenschaft! In den neuen Folgen wollen wir überraschen – mit neuen Geschichten, mit neuen Rollen und mit neuen Gästen, die man normalerweise nicht in solchen Rollen sieht. Ich möchte als neuer Kapitän Stars und Gäste verschiedener Generationen auf dem ,Traumschiff‘ zusammenbringen.“

Mehr zum Inhalt: „Das Traumschiff – Antigua“ (Donnerstag, 26. Dezember, 20.15 Uhr, ORF 2)

Wer wird der neue Kapitän des Traumschiffs? Die gesamte Crew geht davon aus, dass Staff-Kapitän Grimm (Daniel Morgenroth) die Aufgabe übertragen bekommt, doch die Reederei hat anders entschieden – und es wird kein leichter Start für den „Neuen“, Maximilian Parger (Florian Silbereisen), der sich aber am Ende der Reise jeden Respekt verdient hat. Kapitän Parger ist allerdings nicht das einzige Crewmitglied, das so manches Hindernis überwinden muss. Frieder Heinemann (Mathias Herrmann), ein bekannter Kreuzfahrt-Kritiker, kommt an Bord. An sich kein Problem für Hoteldirektorin Liebhold (Barbara Wussow) und ihre Crew – aber Hanna Liebhold und Frieder Heinemann waren einst ein Paar. Marlene (Uschi Glas) und Heinz Kolatschek (Michael Gwisdek) dagegen sind noch immer zusammen, sie wollen an Bord ihre Goldene Hochzeit feiern und müssen feststellen, dass sie einander über die Jahre fremd geworden sind.

