AVISO: Pressekonferenz am alternativen Fankongress der organisierten Fußballfanszenen

Die österreichischen Fanszenen treffen sich am 11.01.2020 vereinsübergreifend in Linz und laden die Medien zum Gespräch

Wien (OTS) - Am 11.01.2020 veranstalten die Österreichische Fußball-Bundesliga (ÖFBL) und der Österreichische Fußball Bund (ÖFB) ihren alljährlichen Fankongress. Heuer findet dieser in Linz statt. Dabei sollen Vereinsmitarbeiter und Vertreter der Fanszenen mit Funktionären der ÖFBL und dem ÖFB Fanthemen diskutieren. Die Fanszenen werden diesen Kongress heuer allerdings geschlossen boykottieren und organisieren stattdessen in unmittelbarer örtlicher und zeitlicher Nähe selbst einen „Alternativen Fankongress“. Dabei werden Fans von zumindest 15 verschiedenen Vereinen teilnehmen.

Viel zu oft hat sich im Nachhinein gezeigt, dass die Abmachungen, die auf diesen Veranstaltungen mit der Bundesliga getroffen wurden, nicht eingehalten werden. Wir lassen uns nicht länger als Feigenblatt benutzen, deshalb haben wir mit Beginn der Saison 2019/20 die Kommunikation mit den Fußballverbänden eingestellt. Stattdessen werden wir unsere Anliegen selbst öffentlich kommunizieren. Beim Mediengespräch am 11.1.2020 werden Ihnen Vertreter der Faninitiative Innsbruck, des Kollektivs 1909 und der Rechtshilfe Rapid am Podium Rede und Antwort stehen.

Pressekonferenz am alternativen Fankongress

Datum: 11.01.2020, 10:30 Uhr

Ort: Central Linz

Landstraße 36, 4020 Linz, Österreich

