So spendenfreudig sind Österreichs große Unternehmen

Unternehmen mit Umsätzen in Millionenhöhe und ihre karitativen Tätigkeiten

Wien (OTS) - Zahlen, Daten und Fakten zum Spendenverhalten von Einzelpersonen sind leicht zu finden. Nur wie sieht es mit den "Big Playern der Wirtschaft" aus? Das Stadtportal stadt-wien.at hat nachgefragt: Wird Corporate Citizenship in Österreich wirklich grossgeschrieben?

90 österreichische Großunternehmen zu sozialem Engagement befragt

Im November 2019 wurden insgesamt 90 österreichische, bzw. in Österreich ansässige internationale Unternehmen eingeladen, ihre karitativen Tätigkeiten, bezogen NUR auf den Bereich des sozialen Engagements, also kein Sponsoring, mitzuteilen. Gefragt wurde danach, ob und warum, an wen und vor allem wie viel gespendet wird. Die Hälfte der Unternehmen beteiligten sich mit einem Beitrag. Aus dem Salzburger Ländle erreichte uns eine Absage mit bescheidenem Understatement. Auch eine erboste Beschwerde aus der Bankenbranche, wie man nur so eine Anfrage stellen könne, war als Reaktion dabei.

Wie spendabel sind Österreichs Großunternehmen?

In dem, von einem Redakteursteam der stadt-wien.at zusammengestellten Beitrag finden sich neben einer Erklärung zu CSR/CC auch die Sammlung der eingelangten Firmenbeiträge zu den karitativen Aktionen.

Alle Beiträge finden Sie kompakt in einer Tabelle mit 41 Unternehmen zusammengefasst, inklusive der jeweiligen Umsatzzahlen und Mitarbeiteranzahl. Mit dabei sind Firmen wie UNIQA, Spar, H&M, Novomatic, Royal Dutch Shell u.v.m.

Gibt es unter den Großunternehmen auch einen „Ebenezer Scrooge“? Machen Sie sich selbst ein Bild. Auch zwischen den Zeilen kann gelesen werden ;)

Alle Details finden Sie zur allgemeinen Verfügung im Artikel auf stadt-wien.at

Rückfragen & Kontakt:

Mail: ralf.ehrgott @ stadt-wien.at

Ralf Ehrgott

Tel: 0650-8601971