ORF III am Montag: Vorweihnachtliche Krimispannung mit dreimal „Agatha Christie’s Poirot“

Weiters: „Schneemann sucht Schneefrau“ in „Der Österreichische Film“

Wien (OTS) - Für vorweihnachtliche Krimispannung sorgen am Montag, dem 23. Dezember 2019, in ORF III Kultur und Information drei Folgen von „Agatha Christie’s Poirot“, beginnend mit „Hercule Poirots Weihnachten“ (20.15 Uhr).

Im Vorabend stimmt „Der Österreichische Film“ mit „Schneemann sucht Schneefrau“ (18.40 Uhr) auf die Weihnachtsfeiertage ein: Theresa (Katja Weitzenböck), alleinerziehende Mutter und neue Leiterin eines Architekturbüros, entlässt mit Johannes (Fritz Karl) ausgerechnet ihren fähigsten Mitarbeiter. Und es tröstet ihn auch kaum, dass er sich trotz der beruflichen Sorgen in die hübsche Tessa verliebt. Dabei verbirgt sich hinter „Tessa“ niemand anderes als Theresa, die sich ebenso ahnungslos in Johannes verliebt.

Weihnachtliche Spannung gibt es gleich zu Beginn des „Agatha Christie“-Hauptabends mit „Hercule Poirots Weihnachten“ (20.15 Uhr) von Edward Bennett aus dem Jahr 1995. Der tyrannische und überaus reiche Simeon Lee (Vernon Dobtcheff) versammelt zum Weihnachtsfest seine Familie um sich. Hercule Poirot (David Suchet) lädt er ebenfalls zu dieser Zusammenkunft, weil er um sein Leben fürchtet. Diese Furcht ist nicht unberechtigt – denn wenige Tage später wird er ermordet. Was zunächst wie ein Raubüberfall aussieht, bei dem wertvolle Diamanten gestohlen werden, entpuppt sich als verzwickte Familienangelegenheit, bei der selbst Hercule Poirot kurzzeitig den Überblick verliert.

„Edle Düfte“ (21.50 Uhr) locken Hercule Poirot in der anschließenden Folge von Brian Farnham aus 1991. Poirot begegnet auf einer Gartenausstellung der alten Dame Amelia Barrowby (Margery Mason). Die beiden unterhalten sich kurz und sie schenkt ihm einen Pflanzensamen. Sie erwähnt jedoch nicht, dass sie Poirot einen Brief geschrieben hat, in dem sie ihn um seine Hilfe bittet. Als er den Brief später liest und Amelia Barrowby besuchen will, ist diese bereits tot. Er findet im Haus nur ihre Nichte Mary Delafontaine (Anne Stallybrass) mit ihrem Mann und die junge Russin Katrina Reiger (Catherine Russell) vor. Schnell ist Poirot einem Verbrechen auf der Spur, und das Pflanzensamen-Geschenk erweist sich als wichtiger Hinweis zur Lösung.

Abschließend werden in einer Folge von Renny Rye aus 1991 „Geistergeschichten“ (22.45 Uhr) zur Realität: Poirot wird vom Wirt eines Landgasthofs per Brief gebeten, einen dreifachen Giftmord aufzuklären. Bei seiner Ankunft muss er jedoch erfahren, dass das Verbrechen nur auf dem Papier existiert – und zwar im selbstverfassten Kriminalroman des Wirts. Poirots Verärgerung verpufft allerdings, als kurz darauf tatsächlich ein Todesfall aufzuklären ist.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at