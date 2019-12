Personen wollten Safe in Wald entsorgen und flüchteten

Wien (OTS) - Ein Zeuge beobachtete vier Personen, wie diese in einem Waldstück einen Safe aus einem Auto heraus entsorgten. Als die Personen auf den Zeugen aufmerksam geworden waren, flüchteten drei zu Fuß in den Wald in Richtung Höhenstraße. Der Fahrzeuglenker flüchtete ebenfalls und fuhr mit seinem PKW in Richtung Hüttelbergstraße. Die durch den Zeugen verständigten Polizistinnen und Polizisten versuchten das flüchtende Fahrzeug durch eine Straßensperre anzuhalten. Einen, auf der Fahrbahn quer gestellten Funkwagen wich der Fahrzeuglenker über den Gehsteig aus. Auf diesem fuhr er dann auch mehrere Meter weiter bis er mit einem Fahrzeug, welches gerade eine Ausfahrt verlassen wollte, zusammenstieß. In weiterer Folge verließ der der Lenker des flüchtenden Fahrzeuges den Gehsteig und rammte einen, der beiden verfolgenden Funkwagen. Sowohl die drei zu Fuß flüchtenden, als auch der Fahrzeuglenker konnten festgenommen werden. Die Beifahrerin des aus der Ausfahrt fahrenden Fahrzeuges wurde leicht verletzt. Ein Polizist wurde bei der Amtshandlung mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Krankenhaus geflogen. Die weitere Amtshandlung ist noch am Laufen.

